Problemas técnicos de Dovizioso y Morbitelli en Argentina

(Motorsport-Total.com) – Incluso en el tercer fin de semana de carreras de la temporada 2022 de MotoGP, Yamaha solo pudo impresionar de forma limitada. El campeón mundial Fabio Quartararo fue solo uno de los cuatro pilotos de Yamaha en sumar puntos en Argentina. Con el octavo lugar, el campeón defensor claramente se perdió el podio. Su compañero de equipo Franco Morbitelli y su compañero de marca Andrea Dovizioso se fueron completamente con las manos vacías.

Andrea Dovizioso cometió el error de centrarse en Termas de Rio Hondo. El italiano olvidó desbloquear su dispositivo de arranque y solo se dio cuenta del choque mientras conducía por el pit lane. Dovizioso siguió corriendo pero estaba demasiado atrás para meterse en los puntos.

“Estoy muy decepcionado. Esto nunca me había pasado antes”, dice “Dovey”. “Cometí un error porque olvidé desactivar el motor de arranque antes. Activé el sistema pero la palanca no engranó. Debería haberlo soltado de nuevo en la primera curva, pero no lo pensé. Por eso todo estaba rígido. . . “

“Cuando entré en boxes me di cuenta de que era culpa mía. Lo siento mucho por el equipo porque es algo que no debería pasar. Eso pasa cuando no descansas. No estoy bien, no puedo pilotar tranquilo. , admite Dovizioso.

“No puedo usar el potencial del motor. Crea emoción”, dice el veterano de MotoGP. “Quería dar todo desde el principio y luego cometí este error. Al menos mi ritmo de carrera fue bueno al final. Pero en general no puedo estar más feliz con este fin de semana. Espero que podamos estar cerca en Austin”.

Franco Morbitelli fue eliminado después de siete rondas

Un viaje a Argentina tampoco le valió a Franco Morbitelli. El italiano se retiró por una avería en un neumático. Pero incluso antes del retiro, el partido fue decepcionante. Desde el puesto 15 en la parrilla, Morbidelli perdió algunas posiciones y volvió a caer al 20.

“Fue un fin de semana difícil, pero logramos progresar un poco en el calentamiento. Establecimos un ritmo de carrera sólido. Perdí cuatro posiciones en la salida que no debería haber perdido. Pero puede suceder. Luché . Volví y pinché. Tuve que venir a boxes”, dijo Morbitelli. informa.

Se desconoce la causa del daño del neumático. Después de tres carreras, Morbitelli suma 14 puntos y es duodécimo en el mundial. “Tuve un buen ritmo de carrera, pero nuestra posición no era muy buena en comparación con los otros pilotos. Yo estaba más o menos 15. De todos modos, habría sido una carrera difícil”, dijo el piloto oficial de Yamaha.