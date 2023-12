Proteja los datos confidenciales: la versión completa gratuita lo oculta todo

El día 17, nuestro Calendario de Adviento te ofrece una versión completa gratuita, lo que facilita el cifrado de datos importantes.

No todos los datos están destinados a miradas indiscretas. Si alguien está usando su computadora, no hace falta decir que no se debe hacer clic en todos los documentos o fotografías personales.

Con la versión completa del día 17 de nuestro calendario de Adviento podrás acabar con este problema. El programa puede ocultar datos privados o protegerlos con una contraseña. Esto hace que sea casi imposible que una persona no autorizada acceda a sus datos confidenciales.

A partir de la medianoche, la versión completa estará disponible para descargar en el Calendario de Adviento de descarga de CHIP. Así que no te pierdas el programa en nuestra página de promoción:

Del 1 al 24 de diciembre: Versión completa gratuita todos los días



El calendario de Adviento descargable de CHIP ofrece productos gratuitos por valor de cientos de euros.

