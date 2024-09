Protestas académicas: un panorama sombrío para Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recortado drásticamente el gasto público en educación y cultura. Los jóvenes están preocupados por el futuro del país.

Corredores oscuros: Ya no hay dinero para electricidad en abril; Sin un nuevo presupuesto, la Universidad de Buenos Aires pronto cerrará, afirma el rector.

Foto: Natasha Pizarenko, Keystone



Delfina Pazos camina por los oscuros pasillos de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. La universidad necesitaba ahorrar dinero, por lo que se apagaron las luces de los pasillos y salas de conferencias donde no había conferencias. Y sin calor. La Universidad Estatal de Buenos Aires – UBA para abreviar – es considerada una de las mejores de América Latina. Aquí han estudiado dieciséis presidentes argentinos, incluido el ministro de Economía del actual gobierno. En abril, la UPA declaró una emergencia presupuestaria: el presupuesto no durará mucho; si no llega más dinero del Estado, la universidad tendrá que cerrar, advierte el rector. “El presidente ataca directamente al sistema de educación pública y pone en riesgo nuestro futuro”, afirma Passos, un estudiante de empresariales de 22 años.

El presidente libertario de derecha de Argentina, Javier Milei, no ajustó el presupuesto de educación a la inflación en su propuesta presupuestaria, que actualmente asciende al 270 por ciento. Eso es un recorte del 70 por ciento en los presupuestos universitarios, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización no gubernamental que promueve la igualdad y la justicia. Según el informe, este es el presupuesto de educación más bajo desde 1997. Y los salarios de los profesores se han congelado y muchos han caído por debajo del umbral de pobreza. El propio presidente califica la educación pública de “lavado de cerebro” y acusa de “adoctrinamiento” a los profesores de las universidades estatales. El gobierno ha recortado los subsidios estatales a la electricidad y el gas, ha aumentado los precios del transporte público y ha devaluado la moneda nacional, el peso, a la mitad. La inflación es alta junto con esto. Desde que Miley asumió el cargo en diciembre de 2023, el poder adquisitivo de Argentina ha caído un 24 por ciento.

DELFINA PAZOS



“Tengo compañeros de estudios que ya no vienen a las clases porque ya no pueden pagar el autobús”, dice Bassos. Los alquileres en Buenos Aires se han disparado y otros han dejado de estudiar por completo. Si esto continúa, habrá menos estudiantes, menos graduados y menos trabajadores calificados. “Se trata del futuro de Argentina”. Su padre trabaja en una gasolinera y su madre es maestra de jardín de infancia. El sistema de educación pública la obligó a estudiar. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por una serie de crisis económicas. Por eso quería estudiar economía. “Los problemas de Argentina los tenemos que resolver los jóvenes”, afirma el estudiante.

Jefe de Tik Tok

Los argentinos están hartos del fracaso de los gobiernos anteriores a la hora de abordar los problemas económicos del país y controlar la inflación. Las generaciones más jóvenes han crecido con altas tasas de inflación y son pesimistas sobre el futuro. Muchos no se identifican con los partidos tradicionales, a los que Millay describe como “casta política”. Su campaña electoral fue especialmente exitosa en TikTok porque ofreció soluciones sencillas a problemas complejos. Es el candidato que promete cambios. En las elecciones presidenciales de noviembre, casi el 70 por ciento de los jóvenes de 24 años votaron por Mili, quien anunció que organizaría el estado como una motosierra. Ellos son los que ahora están sufriendo debido a sus políticas de austeridad.

Las universidades públicas han convocado una huelga nacional el 23 de abril para protestar por los recortes presupuestarios del gobierno. Pasos protestó con sus compañeros de estudios. Fue una de las luchas más grandes que jamás había visto. Más de 400.000 personas se reunieron en Buenos Aires y se estima que más de un millón de personas se reunieron en todo el país. Además de estudiantes, también participaron profesores, niños y jubilados. Marcharon bailando y tocando tambores hacia la Plaza de Mayo y el Palacio Presidencial mientras cantaban “Patria no se vende”. No sólo se vieron banderas de sindicatos y partidos de oposición, sino sobre todo carteles coloridos de personas independientemente de su afiliación partidista. “Nuestro mayor logro es que las universidades estén llenas de niños de clase trabajadora”, decía un cartel que decía: “No hay futuro sin universidades públicas” y “La educación es un derecho, no un privilegio”.

A la primera gran protesta después de la toma de posesión de Miley asistieron personas que habían votado por él. Según una encuesta, el 49 por ciento de la gente todavía apoya al gobierno, y la mayoría de ellos son jóvenes. Pero a menudo califican negativamente la política educativa. Delfina Pazós también tiene compañeros de estudios que participaron en la protesta votando por Miley. Hace unos meses dijeron que no creían que Milei realmente tomara medidas contra las universidades públicas. Ahora lo ven haciendo realidad sus declaraciones. Entre los estudiantes se está tomando conciencia de la situación, afirma el estudiante. Passos reconoce que las universidades públicas también tienen problemas. Por ejemplo, la tasa de deserción es alta. “Pero los problemas ciertamente no se resolverán con recortes presupuestarios”, afirma.

Hasta cierto punto, las universidades estatales son parte del orgullo nacional de Argentina. Los manifestantes se unieron a la protesta en Buenos Aires cantando el himno nacional. “Las universidades públicas y gratuitas crean igualdad de oportunidades y permiten la movilidad social. Estamos orgullosos de eso en Argentina”, dice Bassos.

¿El futuro de Chile?

Argentina es uno de los pocos países de América Latina con universidades públicas y gratuitas. Por eso vienen aquí a estudiar jóvenes de todos los continentes. Representan el cuatro por ciento de todos los estudiantes en Argentina. Miley también quiere cambiar eso: los estudiantes extranjeros tendrán que pagar matrícula en el futuro y él podría impulsar una legislación relacionada en el Congreso.

La chilena Mara Ibaceta, de 32 años, llegó a Buenos Aires hace un año para cursar una maestría en teatro y artes escénicas en la Universidad Nacional de los Artes. En la lucha educativa, montó un espectáculo con su colega chileno: con un uniforme escolar chileno en una mano, el rostro cubierto con un pasamontañas y una piedra en la otra, caminaron por la arteria principal, la Avenida 9 de Julio. Querían conmemorar las protestas estudiantiles de 2006 en Chile por la educación pública. Ibaseta también protestó. “Me siento del futuro: un país donde todo está privatizado”, afirma la actriz. “Chile es la cuna del neoliberalismo, un modelo para Mili”.

Mara Ibasetta



Ibaceta dice que vino a Argentina porque tiene derecho a recibir educación aquí. Nunca experimentó esto en Chile, donde el sistema educativo fue privatizado en gran medida durante la dictadura de Pinochet. La matrícula es la más alta de América Latina; Las universidades estatales también cobran tasas. Esto exacerba la desigualdad social en el país, razón por la cual hay repetidas protestas educativas a nivel nacional.

Luchar contra la industria cultural

No sólo el sistema educativo, sino también la escena artística y cultural atrajeron a los chilenos a Buenos Aires. “En Argentina el arte tiene un alto estatus social y es parte de la identidad nacional”, afirma. En Chile, la dictadura destruyó muchos espacios artísticos y culturales; Sólo unos pocos iban al teatro con regularidad. Las cosas son diferentes en Buenos Aires. Ibaceta cree que estas diferencias están relacionadas con diferentes experiencias históricas durante y después de cada dictadura militar. La dictadura chilena duró diecisiete años, la dictadura argentina siete años. Hubo un elaborado ajuste de cuentas en Argentina, donde el dictador Jorge Videla fue encarcelado y murió. Augusto Pinochet murió sin haber sido condenado.

Además, el sector cultural en Argentina recibe más apoyo gubernamental que en Chile, lo que hace que los precios de las entradas de teatro y cine sean más asequibles. Pero Miley también ha declarado la guerra al sector cultural. También ha recortado el gasto público aquí y quiere cerrar la agencia cinematográfica estatal INCAA.

Mara Ibaceta en realidad quería quedarse en Buenos Aires después de su maestría. Aquí se sintió libre, con mejor calidad de vida y oportunidades profesionales. Pero con Miley en el gobierno, eso cambió. Ahora quiere regresar a Chile. “En Chile, los artistas están luchando por sobrevivir. Me temo que aquí sucederá pronto”, dice.

Delfina Pazos quiere trabajar por el cambio con sus compañeros de estudios. “No permitiremos que se restrinjan nuestros derechos fundamentales”, afirma. “La importante oposición académica puede haber sido un punto de inflexión”.