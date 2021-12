Próxima Generación: Según Metaverso: Web3 basado en Blockchain quiere revolucionar Internet | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Forex en este artículo

Web3 quiere democratizar Internet y romper el poder de las empresas

Se supone que los activos blockchain y criptográficos traen cambios

Para el lanzamiento y éxito de Web3 aún quedan algunos problemas por resolver



De la web 1.0 a la Internet de hoy

Para comprender lo que realmente se entiende por Web3, es importante que primero conozca Web 1.0 y Web 2.0. Como puede verse, a diferencia de la tercera generación, ambos predecesores se escribieron con un punto completo y un cero. Esto fue eliminado en la última versión.



Como describe Deutschlandfunk Kultur en un informe, la Web 1.0 fue el comienzo de la World Wide Web. Era una colección de muchas páginas de Internet, todas enlazadas mediante hipervínculos. La Web 1.0 se trataba de información. No hubo intercambio ni interacción. Después de esto vino la bastante aburrida Internet Web 2.0. Este es el tipo de Internet que el público de hoy conoce y usa a diario. Desde el cambio de milenio, este lugar se ha convertido en un lugar de encuentro que conecta a personas de todo el mundo. Es posible a través de las redes sociales. En poco tiempo la web ha cambiado por completo y se ha convertido en un lugar de comunicación, recopilación y consumo de información. Este desarrollo estuvo formado principalmente por grandes empresas. Empresas como Google, Facebook o Twitter han tomado una posición de poder asombrosa en Internet hoy con la acumulación de innumerables datos personales. Entonces, si pregunta quién es el propietario de la Web 2.0, puede decir que las empresas en particular son responsables del mundo actual de Internet.



Web3: se supone que Blockchain revolucionará Internet

Web3 quiere romper el poder corporativo y democratizar Internet. Al menos esa es la visión de algunos líderes de opinión de Silicon Valley. La cadena de bloques debería traer un nuevo cambio. Según Tagesschau, es el medio preferido para convertir Internet en una red descentralizada en la que cada usuario puede tener una parte. Ni los gigantes tecnológicos como Google o Facebook ni los bancos u organizaciones gubernamentales tendrán la ventaja aquí. No hay control ni supervisión de la red. La cadena de bloques hace que todas las transacciones sean transparentes y rastreables. Cada individuo tiene la autoridad y la responsabilidad de su propia eliminación de datos. Y debería ser fácil trasladar estos datos contigo de una oferta a otra, sin ninguna pérdida. “Si manejas en Uber y obtienes una calificación de 5 estrellas y luego cambias a un competidor de Lyft, comenzarás desde cero nuevamente. En Web3 puedo llevar eso conmigo. En Web 2, solo había repositorios de datos”, Sddeutsche Zeitung Christoph Jentzsch, co-desarrollador de Ethereum. Por almacenes de datos, Jentzsch se refiere a grandes conjuntos de datos que solo están en manos de grandes empresas de Internet y a los que nadie más puede acceder. Es posible que desee deshacerlos por completo con Web3. Las redes sociales correspondientes ya no deberían estar bajo el control de proveedores de servicios individuales, sino que deberían ser creadas y gestionadas por la comunidad.



Problemas de Web3

Con Web3, los usuarios finalmente tienen que controlar Internet. Lo que suena bien en teoría no es fácil de implementar en la práctica. Antes de que Web3 pueda iniciarse y tener éxito, primero deben resolverse algunos problemas.



Para que la transición de la segunda generación a la tercera generación sea exitosa, se requiere una gran inversión de capital. Según Tagesschau, esto proviene principalmente de Silicon Valley y de los mismos inversores que ya han respaldado a los grandes actores de la Web 2.0. Millones, si no miles de millones de dólares, se invertirán en el sueño criptográfico. Los patrocinadores no son más que altruistas. Sus arriesgadas inversiones deben dar sus frutos tarde o temprano. Por eso lo necesitan rendimientos Y un cierto derecho al decidir compartir debe eventualmente ser transmitido por alguien. Y las propias grandes empresas tecnológicas, que ya deberían ser expulsadas, están muy activas en el desarrollo del siguiente nivel de Internet. Así que Facebook se ha rebautizado a sí mismo como Meta y persigue el objetivo de crear un metaverso, que en realidad es solo otro término para Web3. Por lo tanto, queda por ver si el poder de las empresas individuales realmente se puede romper con Web3. Sobre todo porque también debe confiar en la ayuda de los reproductores Web 2.0. Sin la ayuda de Twitter, por ejemplo, muchos usuarios no notan mucho acerca de Web3 y un cambio de la segunda generación a la tercera generación es casi imposible.



¿Quieres invertir en criptomonedas? Nuestros guías explican cómo hacerlo en 15 minutos:



comprar bitcoins, comprar ondulación, comprar IOTA, comprar litecoin, comprar ethereum, Compra Monero.



El siguiente problema es con la cadena de bloques y sus criptoactivos. Sddeutsche Zeitung escribe que el programador y bloguero británico Stephen Dell considera que los activos criptográficos no tienen valor “como los negocios de estrellas individuales en el espacio vendidos por empresarios inteligentes en la década de 1990”. Si aplica esta analogía a la participación de usuarios individuales en la cadena de bloques, entonces quizás la participación en Web3 sea solo igual a lo que se ha prometido desde una parte de la empresa. Surge la pregunta: ¿qué aporta realmente compartir en Web3 a los usuarios? Si observa la creación de activos criptográficos como una especie de valor agregado de la nada, se da cuenta de que cuando los compra, tiene más criptomonedas como activo en sus manos virtuales. Con blockchain y NFT, si bien es obvio y seguro que posee un artículo, el valor detrás de él depende en gran medida de las creencias de la comunidad. Al igual que las monedas fiduciarias, los activos criptográficos tienen valor principalmente porque el público cree firmemente en ellos. A diferencia del dinero, ninguna institución con criptoactivos y Web3 garantiza su valor intrínseco.



Esto conduce al problema de la falta de regulación y supervisión. La gran libertad e independencia de Web3 van de la mano con un poco de protección. Para los defensores de una red descentralizada, los controles y las organizaciones centralizadas fuertes que controlan lo que sucede son cosas malas. No quiere que le vigilen ni le controlen y no quiere darle a nadie el poder de decidir sobre los demás. Sin embargo, existe una razón para el desarrollo de la supervisión en el sistema bancario y económico. Quien sólo ve cosas negativas y una restricción de derechos en él, abandona por completo su razón de ser. Esto abre la puerta al fraude y las actividades ilegales en la Web 3. Por ejemplo, un estudio de la firma de investigación Satis Group mostró que casi el 80 por ciento de las ofertas iniciales de monedas (ICO) son fraudes. En estas estafas, los actores recolectan dinero de los inversores a cambio de emitir tokens y luego desaparecen sin dejar rastro. En un mercado donde las personas asumen la plena responsabilidad por sus acciones y declaraciones, no existe protección al consumidor. Por tanto, las actividades económicas en la Web 3 están asociadas a grandes riesgos.



Nicolas Flühr / Editores finanzen.net

Fuentes de imagen: Alexander Yakimo / Shutterstock.com, dencg / Shutterstock.com