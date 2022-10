Próximo candidato al título: Argentina establece un signo de exclamación con la victoria sobre Nueva Zelanda

El Capitán Matera llevó a Las Pumas a su segunda victoria sobre Nueva Zelanda.

Los All Blacks están luchando más que nunca, con Argentina buscando aspirantes a la Copa del Mundo después de su histórica primera victoria en Nueva Zelanda y la victoria del empate de Australia contra Sudáfrica. En resumen, el rugby internacional nunca ha sido más emocionante.

Mientras tanto, los expertos en rugby de Nueva Zelanda tienen dificultades para debatir si ya no son iguales, si la competencia se ha vuelto más dura o si el entrenador de los All Blacks es la persona equivocada. El rugby es una religión en Nueva Zelanda, los All Blacks son los primeros de la nación y si el equipo pierde, es casi un día de recuerdo.

Argentina aseguró una victoria histórica en suelo neozelandés en Christchurch el sábado. Segunda victoria ante los All Blacks y primera en el Lion’s Den. Una quinta derrota en siete partidos es nuevamente inaceptable desde el punto de vista de Nueva Zelanda, al igual que el récord del entrenador Ian Foster desde que se hizo cargo de Nueva Zelanda.

Solo el 60 % de los juegos se han ganado desde que asumió el cargo, en comparación: sus predecesores Graham Henry y Steve Hansen tenían tasas de victorias del 85 y el 87 % después de más de cien juegos. No debería haber otro cambio a la vista por ahora, ya que el ex entrenador de Irlanda, Joe Schmidt, acaba de incorporarse al cuerpo técnico de Nueva Zelanda. El cuerpo técnico puede decidir rotar el campo cuando enfrenten a Argentina nuevamente este sábado en Hamilton.

Nuevamente hecha historia: Argentina gana por primera vez en suelo neozelandés

Al menos a la vista del público, Sam Cain está en la lista negra. El compañero de equipo de Anton Sechner, Dalton Papalii, podría reemplazar al extremo. Además, Richie Mounga podría reemplazar una vez más a Bouton Barrett en la posición de enlace. Los cambios de personal por sí solos muestran que Nueva Zelanda sigue siendo un elemento fijo en el rugby mundial, incluso si el aura de invencibilidad se ha ido.

Mientras tanto, en Argentina no quieren emocionarse demasiado. Flanker Marcos Kremer insiste en que están lejos de ser el mejor equipo del mundo, después de todos los mejores tacleadores en el Campeonato de Rugby hasta ahora. Con la clasificación actual del Campeonato de Rugby y la renovada victoria sobre Nueva Zelanda, al menos puedes confirmar tus propias ambiciones.

Argentina ciertamente no irá a la próxima Copa del Mundo como favorita. Pero en un buen día, Los Cougars pueden vencer a cualquier equipo. Esto es aún más significativo ya que Argentina perdió su único equipo profesional durante la pandemia de Corona. Después de la salida de los Jaguars del Super Rugby, el equipo ahora está disperso por todo el mundo nuevamente y aún juega junto, con una gran actuación defensiva contra Nueva Zelanda que condujo a una eventual victoria.

Menos fuerte: el desempeño de Australia contra los Springboks

En el Grupo D con Argentina e Inglaterra y Japón, podría haber una sorpresa. Japón estuvo en su mejor momento contra Francia el verano pasado y momentáneamente se perdió la sensación contra Les Bleus. Inglaterra, vicecampeona del mundo, podría volver a fracasar en la fase de grupos.

Otro equipo que logró sorprender el fin de semana fue Australia. Los Wallabies se recuperaron de su derrota en Argentina al vencer a los campeones mundiales Sudáfrica 25-17 en Adelaide. El marcador final elogió en gran medida a los Boks: Australia ganaba 25-3 después de cinco minutos después de una excelente actuación y solo dos intentos tardíos de Smith y Hendricks proporcionaron algunos resultados cosméticos.

Así que en el sur ahora todos ganan a los demás. Así que ciertamente hay entusiasmo en la cima del rugby internacional.