Virólogos de EE. UU.: Las pruebas de la vacuna contra el VIH en monos son prometedoras

Virólogos de EE. UU.: Las pruebas de la vacuna contra el VIH en monos son prometedoras: ensayos clínicos en Rusia

Virólogos estadounidenses informan resultados prometedores de probar una vacuna experimental contra el VIH en primates no humanos

Estados Unidos de América

Según la información, la vacuna se desarrolló en una plataforma de ARNm y, por lo tanto, se basó en la misma tecnología de plataforma utilizada en dos vacunas COVID-19 altamente efectivas. Los resultados de los ensayos también se publicaron en la revista Nature Medicine y, en consecuencia, la nueva vacuna demostró ser segura y provocó los anticuerpos necesarios y las respuestas inmunitarias celulares contra un virus similar al VIH. “Los monos Rhesus, que posteriormente recibieron múltiples vacunas de refuerzo después de la primera dosis, tenían un 79% menos de probabilidades de infectarse con el VIH en comparación con los animales no vacunados”, dice el sitio web del NIAID. (El VIH es un patógeno similar al VIH que contiene componentes del VIH y su contraparte en los monos: el virus de inmunodeficiencia del mono SIV). La investigación del Laboratorio de Regulación Inmunológica del NIAID se llevó a cabo bajo la dirección de Paulo Luso en colaboración con científicos Otros del NIAID, e investigadores de la empresa farmacéutica Moderna, Inc. y compañeros de otras instituciones. La prevención del VIH es un objetivo difícil de alcanzar Según la información, los animales de prueba toleraron bien la vacuna, aunque las dosis de ARNm administradas fueron relativamente altas. Se han informado efectos secundarios menores y temporales, como pérdida de apetito, en macacos. En la semana 58, todos los macacos vacunados en un panel de prueba de 12 cepas de VIH diferentes desarrollaron niveles medibles de anticuerpos neutralizantes contra la mayoría de las cepas. A partir de la semana 60, los animales vacunados y un grupo de control de macacos no vacunados se expusieron semanalmente al placebo de SHIV a través de la mucosa rectal porque los primates no humanos no son susceptibles a la infección por VIH. Después de 13 vacunaciones semanales, dijo, dos de cada siete macacos vacunados permanecieron sin infectar. Y los virólogos estadounidenses han mejorado el protocolo de la vacuna poco antes de la finalización de las pruebas clínicas, según información previa del centro de investigación ruso “Victor”, la vacuna CombiHIVvac, desarrollada por expertos, ha demostrado ser anticuerpos seguros y eficaces contra el virus mortal. se producen para pacientes. Agregó que los ensayos clínicos están programados para completarse a fines de 2021. Los detalles no estaban disponibles inicialmente.

Juego de rol juego de rol Durante años no hubo una vacuna eficaz contra el VIH. Sin embargo, contra Corona puedes hacerlo en 3 meses. Quizás ahora se podría desarrollar una vacuna contra el VIH más rápidamente si Spahn estuviera disponible como sujeto de prueba. 10

Dieta Dreiunddreissiger La negativa a cooperar bajo control político debe considerarse un delito a nivel internacional. 3

