¿Puede el estrés provocar enfermedades metabólicas?

de: Yasmina Deshma

el presiona divide

La diabetes es un trastorno metabólico con muchas causas posibles. Los estudios demuestran que el estrés también influye.

Altas exigencias en el trabajo, presión de tiempo o conflictos en la vida privada: hay muchas razones por las que las personas se sienten estresadas. La reacción en el cuerpo es siempre la misma. El pulso y la respiración se aceleran, los músculos se tensan, las pupilas se agrandan y la digestión se ralentiza. El cuerpo está alerta. Lo que salvó la vida de nuestros antepasados ​​cuando huían de los animales salvajes es ahora una amenaza mayor para la salud, porque el estrés prolongado afecta nuestro metabolismo. Asociación Profesional de Internistas Alemanes (BDI) Advertir. Así es el nivel de azúcar en la sangre. presión arterial Debido al embarazo y puede permanecer en un nivel alto. Como resultado, pueden ocurrir enfermedades cardiovasculares y también pueden desarrollarse enfermedades metabólicas. Diabetes El estrés crónico influye.

Los estudios demuestran que el estrés puede provocar diabetes tipo 2

El estrés aumenta los niveles de azúcar en sangre. El estrés prolongado puede contribuir al desarrollo de diabetes (avatar). © Westend61/Imago

Prueba de ello es, entre otras cosas, un estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, en el que participaron 677 trabajadores y trabajadoras. Para investigar, los autores del estudio utilizaron un cuestionario para verificar si los participantes del estudio padecían agotamiento y síndrome de fatiga crónica. Además, los científicos examinaron si los sujetos de prueba desarrollaron diabetes tipo 2 durante un período de tres a cinco años. Se descubrió que los participantes con fatiga tenían un riesgo 1,8 veces mayor de desarrollar diabetes tipo 2, incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo de diabetes como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física.

Un equipo científico dirigido por el profesor Dr. En dos grandes estudios (Cora y Monika), Karl-Heinz Ladwig del Centro Helmholtz de Munich pudo encontrar un vínculo entre el estrés y el desarrollo de… Diabetes tipo 2 Probar. Ambos estudios estudiaron durante más de 20 años el estado de salud de los habitantes de Augsburgo. Las personas con un alto nivel de estrés en el trabajo tenían un 45 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, dijo Ladwig en una entrevista con Ministerio Federal de Educación e Investigación para explicar.

El estrés puede empeorar la diabetes existente

Los científicos creen que esto es una indicación de que… El estrés es un factor de riesgo independiente para la diabetes El. Por tanto, cualquier persona que esté constantemente expuesta a estrés psicológico debe prestar atención a su cuerpo. Hágase controlar sus valores sanguíneos periódicamente Y ejercicio. Porque la actividad física ayuda a prevenir la diabetes. Debe estar en alto durante 30 minutos. Fundación Alemana de Diabetes Al menos diariamente. El ejercicio hace que las células sean más sensibles a la insulina, el azúcar en sangre se convierte directamente en energía y los niveles de azúcar en sangre disminuyen.

Incluso si ya tiene diabetes, es importante reducir el estrés. Esto se debe a que el estrés activa el sistema nervioso simpático (partes del cerebro y la corteza suprarrenal), que produce una variedad de hormonas del estrés. Sobre todo Cortisol, noradrenalina Y Adrenalina. Estas hormonas reducen los niveles de azúcar en la sangre y Los niveles de grasa en sangre aumentan Y reduce el efecto de la insulina, haciendo que la diabetes sea más difícil de tratar. Por lo tanto, es especialmente importante que los diabéticos eviten el estrés o aprendan estrategias adecuadas para afrontarlo.

Por ejemplo, es adecuado lo siguiente:

Auto-entrenamiento

Ejercicios de respiración

Ejercicios de atención plena como el “escaneo corporal”

Yoga

pilates

Relajación muscular progresiva

