¿Pueden los perros infectarse con Corona y transmitirlo a sus dueños?

Landanimals.de perro

de: Sofía Cerrar

el presiona divide

Muchos dueños de perros se preguntan actualmente si sus amigos de cuatro patas también podrían estar infectados con Corona y también si pueden transmitir el virus. Detalles pueden ser encontrados aqui.

Especialmente en la estación fría, muchas personas se infectan cada vez más con el coronavirus SARS-CoV-2. Esto plantea a muchos dueños de perros la pregunta de si sus amigos peludos también podrían contraer la enfermedad.

Por ejemplo, allí Clínica médica para animales pequeños en LMU Munich Información. Y en la página de información para dueños de mascotas se puede leer: Sí, “los perros y gatos pueden infectarse con SARS-CoV-2”. Y también con la variante Omicron, añade la compañía de seguros de salud Parmer. Sin embargo, los gatos son más susceptibles al virus que los perros. También es posible que la enfermedad se transmita entre gatos domésticos.

Si notas problemas respiratorios o fiebre en tu perro, debes dejar al animal en casa y contactar telefónicamente con tu veterinario. (Avatar) © Stefan Schulz / Imago

¿Los perros transmiten el virus Corona a sus dueños?

Si un perro se infecta con coronavirus, los dueños suelen temer que su mascota también les transmita el patógeno. Pero un miembro de la junta directiva de la clínica, el Prof. Dr. Katrin Hartmann, experta en enfermedades infecciosas en perros y gatos, no ve ningún motivo de preocupación: “Es muy improbable que nosotros, los humanos, nos infectemos a través de perros o gatos”. No hay pruebas de que “las mascotas también transmitan el virus a los humanos”, informa. también parmer Describe el riesgo de infección como “bajo”.

Bueno saber No sólo los perros y los gatos hacen ruido, también lo hacen los conejos, los hámsteres dorados y los hurones. parmer Vulnerable a la infección por el coronavirus. Los conejillos de indias, por ejemplo, no pueden infectarse. READ Reconocimiento temprano de la demencia: la prueba del reloj puede brindar información

Puede encontrar más temas interesantes sobre animales en el boletín informativo gratuito para socios de Landtiere.de, al que puede suscribirse aquí.

¿Pueden las personas infectadas transmitir el virus a sus mascotas?

Sin embargo, ciertamente es posible que las personas infecten a sus compañeros peludos con SARS-CoV-2. Esto funciona Clínica médica para pequeños animales. Se supone que el contacto estrecho entre humanos y animales es un requisito previo para la infección. Al mismo tiempo, se dio una respuesta clara: no hay evidencia de que “el SARS-CoV-2 se replique de manera particularmente vigorosa y durante un largo período de tiempo en perros y gatos”. Desde un punto de vista epidemiológico, los gatos y los perros no parecen desempeñar un papel importante en la transmisión del virus SARS-CoV-2. Estar infectado con Corona no es motivo para renunciar o incluso abandonar a un perro o un gato.

¿Mi perro tiene coronavirus? ¿A qué síntomas debes prestar atención?

Si estás infectado por SARS-CoV-2 y notas síntomas graves como enfermedad respiratoria o fiebre en tu perro, mantén al animal en casa como medida de precaución. A partir de ahí, comuníquese con su veterinario y analice cómo proceder. Este enfoque también se aplica a los dueños de gatos.

Las huellas de la nariz son tan individuales como las huellas dactilares, algo que probablemente no sabías sobre los perros Ver la serie de imágenes

Coronavirus: ¿Qué debo considerar como dueño de un perro?

Aunque está bastante claro respecto al Coronavirus en las mascotas, existen algunas medidas de seguridad que tú como dueño de un perro o gato debes tomar en consideración: