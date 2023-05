Putin no debe perder la batalla por Crimea

Página principal Política

En la guerra de Ucrania, la atención se centra en Crimea. ¿Kiev restaura la península? Según los expertos, esto podría significar el fin de Vladimir Putin.

Kiev – Crimea tiene una superficie de unos 27.000 kilómetros cuadrados. Separa el Mar Negro del Mar de Azov. Conecta el continente de Ucrania con el territorio de Rusia. Con su anexión en 2014, el conflicto provocado por Vladimir Putin se intensificó ante los ojos del mundo por primera vez, uno que Occidente permitió que el jefe del Kremlin se saliera con la suya.

No hay duda de que la península es de suma importancia para ambos bandos en la guerra de Ucrania. No solo simbólico. Es por eso que los expertos militares creen que retomar Kiev por las fuerzas armadas significaría un gran golpe, no solo para las fuerzas armadas rusas, sino también para el poderoso presidente de Moscú. Todo comenzó en Crimea hace nueve años. ¿Será también el principio del fin para Putin?

Vladimir Putin visita el llamado Puente de Crimea, que ha sido reparado tras los bombardeos y conecta Crimea, que fue anexada por Rusia, al continente. (Foto de archivo) © Mikhail Metzel / Imago

Rusia y Crimea: después de la anexión en 1783, se entregó nuevamente solo en 1954

En el contexto del contraataque largamente preparado y anunciado en voz alta por los ucranianos, los invasores parecen tener miedo de planear un ataque contra Crimea. “Están preocupados”, dijo Oleg Ignatov, analista senior de Rusia en International Intellectual Crisis Group. semana de noticias Acerca de los ejecutivos en Moscú.

Y quizás por dos razones: está la ubicación geográfica especial, que se discutirá más adelante, y la historia de Rusia y Crimea. Catalina la Grande anexó la península hace más de 200 años, y no fue entregada a la República Socialista Soviética de Ucrania (URSS) hasta 1954 bajo el sucesor de Joseph Stalin, Nikita Khrushchev. Esto pertenece a la Unión Soviética, también conocida como la URSS. Cuando terminó, pasó a formar parte de Ucrania.

Putin y Crimea: “Se trata de la identidad de Rusia”

Aparentemente fue un trago difícil para muchas personas en Rusia. Según Ignatov, la opinión predominante es que “la tierra no fue robada sino entregada a Ucrania sin el apoyo o consentimiento de la sociedad”. Sin embargo, Crimea era considerada territorio ucraniano: “Era parte de la ‘Gran Rusia’, la Rusia imperial”.

Como resultado, la anexión renovada de Moscú no puede compararse con la anexión que siguió en septiembre pasado. “Cuando Putin tomó la decisión de apoderarse de Crimea, construyó una historia diferente para Donbass y también para el resto de Ucrania. Crimea se trataba de la identidad de Rusia”, explica el politólogo.

Pasado y presente de Crimea: la influencia rusa nunca ha sido mayor en Ucrania

Lo que también es importante en este contexto es lo que semana de noticias Señala: desde la anexión de Catalina en 1783, la flota rusa del Mar Negro ha estado estacionada en Sevastapol, en el suroeste de la península, y los militares retirados aún viven allí con sus familias. En resumen: en ninguna parte de Ucrania la influencia de Rusia es comparable a Crimea.

“No es un mito que allí viva una población prorrusa”, dijo Ignatov. Esto también se aplica: en Crimea, solo el 54 por ciento votó por la independencia de Ucrania en 1991, en comparación con el 92 por ciento en todo el país. La aprobación del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych fue especialmente grande.

Crimea en la guerra de Ucrania: “En realidad es un portaaviones insumergible”

La historia rusa de Crimea probablemente sugiere que Putin defenderá la península con más fiereza que los territorios ocupados de Ucrania. Pero Ben Hodges señala otra razón por la que es poco probable que el Kremlin retroceda allí.

“Crimea es un portaaviones prácticamente insumergible desde el cual Rusia puede lanzar ataques aéreos en la mayor parte de Ucrania o ataques con misiles, ya sea desde tierra o desde buques de guerra rusos, contra objetivos en todo el sur de Ucrania”, dijo el excomandante en jefe de Estados Unidos. Fuerzas terrestres en Europa semana de noticias El papel estratégico en la guerra.

En consecuencia, la restauración será invaluable para los ucranianos. Es probable que le dé uno, muchos golpes a Putin. La única pregunta es qué precio está dispuesto a pagar Kiev.

¿Ucrania está atacando Crimea? Experto predice un “baño de sangre”

Ignatov espera un “baño de sangre” de un ataque a Crimea, que en cualquier caso presupone una campaña anterior de conquista por parte de Quersoneso: “Perderás muchos soldados allí. Será una batalla muy larga y creo que ellos lo saben”.

Mark Voiger, asesor especial de Hodges sobre asuntos rusos y euroasiáticos, también teme un proceso de pérdidas importantes. Dado que Ucrania tenía pocas fuerzas militares en el mar, las tropas tendrían que invadir Crimea a través de un estrecho istmo. Los dos caminos principales consisten en bajíos y pantanos. Además, se dice que Rusia proporcionó fortificaciones a los caminos para recibir a los verdaderos defensores que se convertían en atacantes.

Sin embargo, desde el punto de vista de los expertos, la recuperación de Crimea, en cuyo puente se produjo una gran explosión hacia Rusia en octubre, brinda la mejor oportunidad desde el punto de vista ucraniano para desestabilizar el régimen supuestamente invencible de Putin. Solo por el pasado.

En acción por Ucrania: estos soldados también podrían ser parte de la contraofensiva en la primavera. (imagen icónica) © IMAGO / Le Pictorium



Putin necesita a Crimea: “Perder parecería un colapso total”

“Es muy importante para ellos conservar Crimea”, explica la Voyager V.I. semana de noticias Opinión de Moscú: “El liderazgo ruso es muy sensible a la pérdida de Crimea porque recuerda la pérdida de 1856, cuando las fuerzas británicas, francesas y otomanas derrotaron al Imperio ruso, como una derrota humillante para los rusos en su propia tierra”. Sin duda, será una “gran derrota” para Putin, quizás la peor de la guerra, que no estuvo exenta de reveses.

“No sé cuáles serán las consecuencias del uso de armas nucleares para la movilización masiva en Rusia. Pero supondrá una amenaza para su poder y la estabilidad de su régimen. Eso es seguro”, considera la Voyager las consecuencias para el Hombre fuerte de Moscú: “La pérdida de Crimea parece un colapso total, será un desastre”.

Para subrayar la especial importancia de Crimea en la novela rusa, hace esta comparación: “Recuperar Luhansk o Donetsk significaría el fin del ‘mundo de Rusia’. Pero retomar Crimea acabaría con la legitimidad de ese régimen”.

¿Cómo termina la guerra de Ucrania? Político ve a Crimea como “el último bastión del régimen de Putin”

Oleksandr Merezhko también espera que Crimea no sea otro punto de inflexión en el conflicto, sino el punto final. Crimea es el último bastión ideológico y propagandístico del régimen de Putin. Putin inició la guerra de agresión contra Ucrania desde Crimea, y la guerra debe terminar con la completa liberación de las tierras ucranianas, incluida Crimea, por supuesto, como asegura el político ucraniano, que encabeza la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. semana de noticias.

Por lo tanto, los expertos coinciden en que Moscú no debe arriesgarse a ser derrotado en la Batalla de la Península. Porque Putin no debe volver a perder Crimea; de lo contrario, puede perderse. (mg)