Putin permite que los medios estatales tengan algunas críticas

Se dice que el propio Kremlin permitió estos tonos completamente diferentes, según un informe de Bloomberg. “Tenemos que dejar de mentir”, dijo Andrei Kartapolov, un ex general que ahora preside el comité de defensa de la cámara baja del parlamento, en un popular programa de entrevistas por Internet esta semana. “Nuestra gente no es estúpida”.

No está claro si el Kremlin ha aprobado los comentarios hasta el momento. La decisión de Putin de atacar Ucrania no es cuestionable en sí misma. Y ciertamente no su posición en el poder. Sin embargo, aumentan los informes de fracasos militares en el sur y el este de Ucrania.