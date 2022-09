Qatar establece reglas de cerveza para torneos

El alcohol es un tema polémico en el Mundial de Qatar. Durante mucho tiempo no estuvo claro cuándo y cómo los fanáticos podían beber cerveza.

Según un informe de Associated Press, el anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar, ha endurecido su política de cerveza en la final. Como se esperaba, los fanáticos podrán comprar cerveza alcohólica dentro de las áreas del estadio durante el torneo del 20 de noviembre al 18 de diciembre, pero no directamente en las arenas y solo antes y después de los partidos. Y Associated Press citó a la Asociación Mundial de Fútbol FIFA diciendo que en los estadios se sirve cerveza sin alcohol.