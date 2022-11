Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: los primeros puntos de referencia apuntan a un salto en el rendimiento



Con una unidad de gráficos revisada y un núcleo de CPU más rápido y recientemente calificado, el Snapdragon 8 Gen 2 es el sistema en un chip más rápido de Qualcomm hasta la fecha. Las primeras pruebas que Heights online pudo realizar en el contexto del Snapdragon Summit 2022 confirman los saltos de rendimiento mencionados por Qualcomm. Sin embargo, el nuevo procesador no solo va a la zaga de su antecesor inmediato. La ventaja sobre Apple también está aumentando en algunas disciplinas.

Qualcomm Reference Design (QRD) estaba disponible como estándar. Este es un teléfono inteligente con un procesador Snapdragon 8 Gen 2 que fue especialmente desarrollado para las pruebas. Con una resolución de pantalla de 2400 x 1080 píxeles, 12 GB de RAM LPDDR5X y Android 13, el QRD no incluye ningún hardware inusual. Sin embargo, debido a posibles mejoras desconocidas, los valores medidos 1:1 no necesariamente se pueden transferir a futuras series de teléfonos inteligentes.

rendimiento de la CPU

Qualcomm habla de hasta un 35 por ciento más de rendimiento de la CPU en comparación con el procesador Snapdragon 8 de primera generación. Sin embargo, no está claro qué acciones individuales son responsables de este aumento. Porque la empresa no reveló muchos detalles técnicos. Entre otras cosas, no está claro qué tan grandes son los cachés y qué cambios hay en los núcleos de la CPU en comparación con los diseños ARM estándar.

En las primeras pruebas se utilizó un smartphone de referencia de Qualcomm. El rendimiento de los teléfonos inteligentes de series posteriores debería desviarse en consecuencia.

Qualcomm solo ha nombrado los modelos de CPU y sus velocidades de reloj máximas. El núcleo base (ARM Cortex-X3) funciona a 3,19 GHz, los cuatro núcleos de rendimiento (dos para ARM Cortex-A710 y -A715) funcionan a 2,8 GHz y los tres núcleos de eficiencia (ARM Cortex-A510 Refresh) funcionan a 2,8 GHz. a un máximo de 2GHz. Pero no solo la velocidad de reloj máxima, que es más alta en cada nivel de rendimiento, y el uso de nuevos núcleos debería afectar el rendimiento general. Los núcleos de rendimiento adicionales (solo hay tres en Snapdragon 8 Gen 1) deberían darle un impulso adicional.

En el benchmark de CPU de Geekbench, el rendimiento de un solo núcleo del Snapdragon 8 Gen 2 es casi un 21 por ciento más alto que el de la primera generación. En comparación con la nueva versión acelerada Snapdragon 8+ Gen 1, el porcentaje adicional sigue siendo de alrededor del 14 por ciento. El liderazgo en rendimiento multinúcleo es mayor. En comparación con Snapdragon 8 Gen 1, el nuevo modelo calcula un 42 % más rápido, en comparación con Snapdragon 8+ Gen 1, sigue siendo un 25 % más rápido.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supera claramente a sus predecesores en términos de rendimiento de la CPU, pero Apple vuelve a estar por delante.

Sin embargo, en comparación con Apple, el nuevo procesador de teléfonos móviles de Qualcomm vuelve a ser derrotado. El Bionic A16 con un total de seis núcleos de CPU, que se encuentra en el iPhone 14 Pro (prueba), proporciona, entre otras cosas, un 26 % más de rendimiento individual y un 5 % más de rendimiento multinúcleo. E incluso el Bionic A15 solo supera al Snapdragon 8 Gen 2 cuando usa todos los núcleos.

Rendimiento de la GPU

Irónicamente, se subestima el cambio más importante con respecto a la unidad gráfica. Porque el software de referencia que puede evaluar el rendimiento del trazado de rayos no estaba disponible en el momento de la prueba. Por lo tanto, las pérdidas de rendimiento asociadas con el cálculo más realista de los haces de luz deben demostrarse mediante mediciones posteriores utilizando teléfonos inteligentes secuenciales.

Aparte de eso, Qualcomm habla de un rendimiento gráfico un 25 % superior, e incluso un 30 % superior cuando se utiliza la API de gráficos Vulkan de bajo nivel. No está claro cómo se producen estos aumentos. Porque Qualcomm no proporciona ningún dato técnico de la unidad gráfica Adreno.

La unidad gráfica en Snapdragon 8 Gen 2 es la más rápida disponible en teléfonos inteligentes a fines de 2022.

En el punto de referencia de gráficos GFXBench, Snapdragon 8 Gen 2 tiene un rendimiento aproximadamente un 40 por ciento más alto que su predecesor en los tres escenarios de prueba. Snapdragon 8+ Gen 1 también es más lento: el nuevo chip lo supera en aproximadamente un 25 por ciento. En contraste con el rendimiento de la CPU, Qualcomm está claramente por delante de Apple en esta área. La ventaja de GPU del Bionic A16 oscila entre el 27 y el 48 por ciento, según el escenario. Sin embargo, cabe señalar que las especificaciones de rendimiento de las tres pruebas GFXBench se refieren a la pantalla con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. El rendimiento real puede variar en la resolución original.

rendimiento de sistema

Una suite 3DMark estaba disponible para medir el rendimiento del sistema. Además de la CPU y la GPU, la memoria principal también juega un papel aquí. En comparación con su predecesor, el Snapdragon 8 Gen 2 logró una calificación un 50 por ciento más alta en la prueba Wildlife Extreme. En comparación con Snapdragon 8+ Gen 1, el extra sigue siendo del 35 por ciento. Como en el año anterior, Apple terminó detrás de Qualcomm.

En 3DMark, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ocupa el primer lugar, sobre todo por su unidad gráfica. Los teléfonos inteligentes con el chip deberían proporcionar un rendimiento más que suficiente para los juegos.

Las ganancias son más notables en comparación con el Snapdragon 888. En comparación, el nuevo procesador funciona un 150 % mejor.

Ayuda preliminar

Al menos en nuestro teléfono inteligente modificado de prueba, el Snapdragon 8 Gen 2 ofrece un rendimiento de gráficos y CPU significativamente mayor que su predecesor y su variante acelerada. Queda por ver qué pasará con el usuario. Por último, pero no menos importante, el Snapdragon 8 Gen 1 ha demostrado que existe una amplia gama de rendimiento según el teléfono inteligente. Al final, no solo el equipamiento específico en forma de memoria de trabajo y resolución de pantalla son decisivos, sino también la adaptación del software. La gestión de la temperatura, es decir, la refrigeración, también es importante. En las primeras pruebas, el rendimiento a veces se redujo en un 5 por ciento bajo carga completa prolongada.

En comparación con el SoC Bionic A16 de Apple, Qualcomm se beneficia de una unidad gráfica más potente. Sin embargo, en términos de rendimiento de la CPU, Snapdragon nuevamente no puede seguir el ritmo. Aquí, Apple vuelve a aprovechar su diseño básico. En cambio, Qualcomm se limita en gran medida a lo que especifica ARM.

Con MediaTek Dimensity 9200, también hay una gran incógnita. El procesador presentado a principios de noviembre de 2022 utiliza una arquitectura de CPU diferente y una unidad gráfica diferente en comparación con Snapdragon 8 Gen 2. Según MediaTek, debería superar a su predecesor en un 10 y un 30 por ciento (CPU, GPU). Esto lo aterrizará en el rango Snapdragon 8 Gen 2.



(pe)