Qué dice Klaus Allofs sobre el caso Max Kreuz en Wolfsburgo VFL

Düsseldorf / Wolfsburgo Max Kroes ya no debería jugar en el FC Wolfsburg. Klaus Allofs conoce bien al delantero desde dos paradas. Qué dice el hombre de 65 años sobre su situación actual. Si el ex jugador nacional podría convertirse en un problema para Fortuna. ¿Cuál es su consejo para él?

Allofs logró hacerse una idea de esto varias veces mientras colaboraba. Después de movimientos extraños con la selección nacional hace seis años, Alofs rodó su propia estrella. “Es un estilo de vida que no puede seguir así. Le dejamos claro cuando firmamos que no queríamos esos títulos”, dijo Allofs a Sport Build en ese momento.

Finalmente, Max Kroes perdió la suerte con el VFL Wolfsburg. El entrenador del Wolverhampton, Niko Kovac, anunció el sábado pasado que Cruz no sería utilizado bajo su dirección en el Wolfsburgo, y lo justificó diciendo que el exjugador nacional no estaba asociado con el club. “Exigimos una identificación y un enfoque del 100% de cada jugador con un enfoque en VfL. No teníamos ese sentimiento con Max”, dijo Kovac después de la victoria por 1-0 sobre Eintracht Frankfurt. Por eso no estuvo y tampoco lo estará en el futuro”. Cuando el reportero le preguntó si ese era el final de una gran carrera en la Bundesliga, Kovac respondió escuetamente: “Sí”.

Kroos negó las acusaciones de no tener identidad con el club y anunció que continuaría su carrera en la Bundesliga. En un video publicado en su cuenta de Instagram el domingo, el jugador de 34 años dijo que respeta la opinión de Kovac. “Pero creo que todos los que me conocen saben que no solo le he dado todo al VFL Wolfsburg, sino que en los últimos 10 o 12 años he estado jugando al fútbol profesionalmente, cuando estaba en el campo. Seguirá siendo así”, dijo. El jugador atacante Siempre que se le permita entrenar y jugar al fútbol.A pesar de su ascendencia deportiva, Kroos debería estar nuevamente involucrado en el entrenamiento en Wolfsburg el martes.