¿Qué significa el cambio en las tasas de interés para los ahorradores y los constructores de viviendas?

Durante unos buenos seis años, la tasa preferencial fue Banco central europeo (Banco Central Europeo) al cero por ciento, pero eso debe cambiar en la próxima reunión del Consejo del Banco Central Europeo el próximo jueves. Después de que los bancos centrales de todo el mundo ya hayan aumentado significativamente las tasas de interés clave, es inminente un cambio en las tasas de interés en la eurozona. La esperada subida de tipos tendrá una variedad de efectos en los consumidores.

cuentas bancarias

El cambio en las tasas de interés significa que las tasas de interés más bajas en las cuentas de depósito a un día y a plazo fijo o incluso las tasas de interés negativas en las cuentas que superan una determinada provisión pueden ser cosa del pasado. Debido a las tasas de interés negativas, los bancos actualmente incurren en costos que a menudo trasladan a sus clientes en forma de tarifas de custodia o tasas de interés negativas.

Esto ya debería haber terminado – según el portal de comparación Verivox, 49 bancos en Alemania Eliminar las tasas de interés negativas en su totalidad o en parte. Desde finales de abril, 34 bancos eliminaron por completo las tasas de interés negativas y otros 15 bancos aumentaron significativamente sus asignaciones, de modo que la mayoría de los clientes ya no tienen que pagar tasas de interés negativas. Sin embargo, 426 bancos aún cobran intereses negativos.

tasa de interés

El cambio en las tasas de interés también es una buena noticia para los ahorradores: es probable que aumenten las tasas de interés en las cuentas de depósito a un día ya plazo, y las primeras tendencias correspondientes ya están comenzando a emerger. Sin embargo, la alta tasa de inflación actual de 7,6% en junio significa que la tasa de interés real permanecerá en territorio negativo.

En promedio, según el portal de comparación Verivox, los bancos en Alemania actualmente pagan intereses de hasta el 1,3 por ciento en depósitos a plazo fijo a dos años; a principios del segundo trimestre, las mejores ofertas eran solo del 0,41 por ciento. En los bancos extranjeros, la tasa de interés a veces superaba el 1,6 por ciento.

En el caso de las cuentas de dinero a la vista, por otro lado, se pagan tasas de interés mucho más bajas a un promedio del 0,05 por ciento. Por lo tanto, los ahorradores deben poner la menor cantidad de dinero posible en el dinero a la vista o en la cuenta corriente. Para 2022 en su conjunto, el Bundesbank espera una tasa de inflación del 7,1 por ciento, por lo que 10.000 € en una cuenta corriente sin intereses perderían 663 € en valor en un año.

prestamos

Para los prestatarios, el cambio en las tasas de interés significa, sobre todo, mayores costos. Según el portal en línea Finanztip, las tasas de interés subieron entre enero y junio de 2022 a su nivel más alto en diez años. A principios de julio, la tasa de interés promedio rondaba el 3,2 por ciento para un préstamo a cinco años y el 3,3 por ciento para un préstamo a diez años. Si paga el préstamo en un período mucho más largo de 20 años, debe esperar una tasa de interés de alrededor del 3,8 por ciento.

Los tipos de interés han vuelto ahora a un nivel similar al de hace diez años. A pesar de todo, sigue siendo relativamente barato: en la década de 1970 y principios de la de 1980, a veces se acumulaban intereses del 10 al 11 por ciento anual sobre los préstamos.

Precios para el consumidor

Incluso después de la posible subida de tipos del Banco Central Europeo el jueves, los consumidores no pueden esperar precios y costes de vida más bajos. La inflación actualmente está elevando los precios de la energía en particular: en esta área, la inflación en junio fue un impresionante 38 por ciento con respecto al mes anterior, y los costos de energía de los hogares aumentaron más del 40 por ciento. La razón de esto son los altos precios actuales en los mercados internacionales de productos básicos, pero el Banco Central Europeo no tiene influencia en estos precios.

Por otro lado, una decisión clara del Banco Central Europeo puede tener un efecto mitigador sobre las expectativas de inflación. El objetivo es evitar una alta inflación persistente a través de una espiral de salarios y precios. El Banco Central Europeo anunció que inicialmente aumentará las tasas de interés clave en 0,25 puntos porcentuales, y algunos analistas también consideran que es concebible un aumento mayor de 0,5 puntos.

