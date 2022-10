MG5 station wagon y Suzuki Swift Sport: la mejor relación calidad-precio

Hay bastantes autos desvalidos que ofrecen cualidades inesperadas. Es por eso que ntv.de echó un vistazo a las marcas menos conocidas MG, Mitsubishi, SsangYong y Suzuki y probó algunas ofertas tentadoras para usted. Para empezar: camioneta MG5 y Suzuki Swift Sport.

Concedido, MG ha visto días mejores. Tal vez no económicamente, pero sí emocionalmente. Cualquiera que haya estado en el planeta durante mucho tiempo o que esté familiarizado con la historia del automóvil debería sonreír de par en par cuando piense en piezas codiciadas como el MG Midget o el B. Los roadster de la marca son especialmente legendarios. ¿Y hoy? MG nunca ha desaparecido, incluso si los pesimistas lo han estado prediciendo durante 50 años.

El MG5 es funcional y divertido. (Foto: MG)

Incluso unos años después de la adquisición por parte de SAIC en 2005, MG seguía produciendo en la planta de Longbridge (Birmingham). No hace mucho tiempo, se escribió “Birmingham, hogar de MG” en los carteles del aeropuerto de Birmingham. Desafortunadamente, esos tiempos terminaron y actualmente se están construyendo 700 apartamentos en el sitio de Longbridge. Por otro lado, MG está conquistando lentamente Europa continental, mientras que los productos se venden constantemente en el Reino.

El MG5 es el nombre de un automóvil elegante y práctico con tracción delantera, y con un precio base de al menos 31 920 € (sin financiamiento) y casi 1400 litros de espacio de carga, es un verdadero argumento: una camioneta producida en China. , sin embargo, no tiene nada que ver con el viejo MG. La alternativa de 61 kWh cuesta 3.000 euros más. El precio puede no ser barato en términos absolutos, pero aún así no tiene rival.

En primer lugar, no hay competencia en absoluto (solo camionetas por ahora). Y en segundo lugar, si observa a los otros representantes eléctricos del sector de los compactos, encontrará que hay unos cuantos miles más por ahí. Ni siquiera ofertas baratas como la del Nissan Leaf (33.400 euros) se le acercan. Y luego, el MG también está bien equipado con navegación, sirenas de estacionamiento, un sistema de bloqueo sin llave, asientos con calefacción y control de crucero adaptativo. Los productos de moda son más caros: un Cupra Born potencial comienza en 39.370 euros.

El fabricante aún tiene que trabajar en los materiales MG5.

Un montón de espacio de exposición en el MG5 satisfará a los entusiastas de la información y el entretenimiento. (Foto: MG)

Ahora intentémoslo, MG5: después de comenzar, rápidamente queda claro: el interior se ha hecho meticulosamente, pero el MG aún tiene que controlar el olor a plástico. Probablemente sucedió hace mucho tiempo con el nuevo MG4, que por sí solo ya es un anuncio visual. Pero puedes vivir con el MG5, especialmente porque es espacioso y cómodo. Curiosamente, la variante comentada aquí con una batería más grande (61 kWh) entrega menos potencia (156 hp) que la base de 50 kWh (177 hp).

Sin embargo, incluso el MG5 más débil acelera tan fuerte desde parado que los neumáticos no transfieren completamente el impulso. La velocidad máxima es de 185 km / h; esto es bastante para la clase de automóviles en el segmento de los automóviles eléctricos de batería, dada la actual “cultura” de reducción.

Otra cosa de la que hablar es la capacidad de carga. Pero MG es honesto aquí y no promete nada que los ingenieros finalmente no puedan cumplir. Por supuesto, 83 kilovatios es silencioso, pero en realidad los niveles de potencia están bloqueados en este ángulo y generalmente se mantienen en un estado de carga del 60 por ciento o, a veces, más alto. Sin embargo, la batería es un poco más fría., hay que conformarse con unos 40 a 50 kilovatios. El MG5 no es un supercargador, y el rango realista tampoco es muy bueno, tiende a ser inferior a 300 km (se tarda 40 minutos en una estación de carga CCS). Pero si tiene en cuenta este hecho de antemano, puede estar satisfecho con lo extraño. Incluso largas distancias se pueden desechar sin ningún problema. Después de todo, la red de carga expresa en este país ahora es muy densa. ¡Entonces el MG5 definitivamente recibe una recomendación de prueba de manejo!

Suzuki Swift Sport se ve bien en Champion amarillo

El atrevido cuatro puertas no solo es deportivo, sino también funcional. (Foto: Suzuki)

El segundo modelo desvalido es más emotivo, ¡incluso con un Suzuki! Porque además de la movilidad puramente funcional, los japoneses también cuentan con el Swift Sport en su programa. Y a un precio realmente atractivo de 24.350 euros. Y debido a que el automóvil pequeño con su minivan de 129 caballos de fuerza también quiere dejar su huella visualmente, nuestros colegas de relaciones públicas recurrieron a Champion Yellow como medida de precaución.

Sin embargo, antes de comenzar, hagamos una pequeña digresión en la historia de Swift: porque si bien los mejores modelos de hoy en día son autos divertidos, Suzuki no los ha adaptado del todo en términos de rendimiento. De ninguna manera el Sport puede considerarse hoy un sucesor legítimo de los modelos GTI de la década de 1980. Con 101 hp, estaba a la par con el Volkswagen Golf GTI de 112 o 115 hp (o el Polo G40 de 113 hp) en ese momento. Bueno, hoy el Sport Golf tiene 245 CV, el Polo al menos 207, pero también a un precio de 39 310 o 32 025 € (Polo).

Ya que el Swift Sport es la opción mucho más económica. Y sigue siendo divertido de conducir, aunque el equipo técnico rebaje la versión híbrida de 140 a 129 CV.

“Deportes” es genial, pero no son deportes de verdad.

Rendimiento moderado del motor, pero el Swift definitivamente llama la atención. (Foto: Suzuki)

Ok, pero ahora enciende el motor y pruébalo. Comprobación corta de la palanca de cambios: se siente cómodo en la mano y puede conducir sin obstáculos por las calles. En lo que respecta al motor de gasolina, definitivamente quiere funcionar correctamente si quiere ir duro. El pequeño generador de arranque aumenta un poco en los primeros metros, pero no cuando se conduce dinámicamente más allá de las 4500 rpm. Por supuesto, el “deporte” no es un verdadero atleta: el valor de aceleración expresado por la fábrica sirve como indicador. Suzuki le da al mejor auto compacto de todos los tiempos en 9.1 segundos para alcanzar los 100 km/h. Este no es el mundo, pero por supuesto tampoco es una flema. El vehículo de tracción delantera, que es razonablemente ligero con 1,1 toneladas, sin duda crea un buen estado de ánimo cuando se persiguen curvas pronunciadas en carreteras rurales aisladas. Y eso sin sacudir severamente a los pasajeros.

En consecuencia, el Swift también puede viajar largas distancias, especialmente porque los estrechos asientos deportivos con su pronunciado soporte lateral no son cómodos e incluso protegen contra la fatiga. Suzuki tampoco afloja cuando se trata de equipamiento.

El volante plano del Swift Sport emite un ambiente deportivo. (Foto: Suzuki)

Los clientes de Swift Sport pueden esperar características como control de clima automático, faros LED, bloqueo sin llave y control de crucero con control adaptativo. Las funciones de seguridad como la dirección activa, la cámara de marcha atrás, la advertencia de cambio de carril y la advertencia de punto ciego también forman parte del juego.

Los entusiastas de la información y el entretenimiento obtienen un sistema de navegación e integración de teléfonos inteligentes. Los fanáticos del hardware clásico (hay muchos) apreciarán los dos bajos analógicos, una alternativa realmente refrescante. Todavía hay suficiente área de visualización con buena resolución. Esa no es la única razón por la cual el Suzuki Swift Sport es una opción verdaderamente recomendada que va más allá de lo convencional. También lo mejor en Champion Yellow.