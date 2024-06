¿Qué significan para nosotros las nuevas variantes de Covid FLiRT?

24vita Enfermedades

Incluso si la pandemia de Corona termina: el virus aún no ha desaparecido y continúa mutando. Las nuevas variantes “FLiRT” se están extendiendo rápidamente.

Actualmente en EE.UU. están circulando una gran cantidad de nuevas variantes de Corona con el encantador nombre “FLiRT”. En este país ya se han detectado variantes FLiRT. ¿Pero qué tan peligrosos son? ¿Qué síntomas esperar y cómo puede protegerse de la infección?

FLiRT: Relacionado con variables ómicras

El coronavirus sigue mutando. La variante “FLiRT” se está extendiendo actualmente en los Estados Unidos de América (avatar). © Sasha Steinach/Imago

Con diferencia es el más común. Sublínea de variante Corona Omicron JN.1, al que también se han adaptado las vacunas. el Organización Mundial de la Salud Fue clasificada como “variante de interés (VOI)” en diciembre de 2023 porque es mucho más contagiosa que las variantes anteriores del coronavirus. También causa revuelo porque puede estar asociado con síntomas inusuales como problemas de sueño y trastornos de ansiedad.

Esta cepa ahora ha mutado y ha producido una gran cantidad de nuevas variantes, que se denominan variantes FLiRT. Una parece estar particularmente extendida en este momento: la variante KP.2 (JN.1.11.1.2), como ésta. Periódico farmacéutico mencionado. En Estados Unidos, esta variante supone ya el 28,2% de los contagios de Covid detectados Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Informes. El FLiRT también se fabrica en Alemania, según Instituto Robert Koch (RKI) mientras tanto En un 19 por ciento, que es un gran porcentaje de las subespecies de Omicron descubiertas.

FLiRT: la variante con “mayor aptitud viral”

Pero, ¿en qué se diferencia KP.2 de las versiones anteriores? uno japonés equipo de trabajo Yu Kaku, de la Universidad de Tokio, examinó sus propiedades virales y llegó a la conclusión de que, sobre todo, su número de reproducción efectiva (Re) es mayor que el del linaje omicrón JN.1. El valor “Re” indica el número medio de personas infectadas y fue 1,26 veces mayor para FLiRT que para JN.1.

Los científicos creen que los cambios en la proteína de pico “hacen que KP.2 tenga una mayor aptitud viral y potencialmente se convierta en la cepa dominante en todo el mundo”, dice el estudio.

Pero realmente no hay por qué preocuparse, explica el cardiólogo estadounidense y vicepresidente de la California Research Foundation Investigación Scripps Eric Topol en su blog. Se supone que las variantes FLiRT conducirán a una nueva ola de coronavirus pequeña, pero no significativa. Esto también lo confirma deque estima que los riesgos que plantean las variantes FLiRT son bajos.

Nuevas variantes de FLiRT: ¿Cómo protegerse?

Se aplican las mismas recomendaciones para la protección contra variantes FLiRT RKIcomo es el caso hasta ahora:

Lávese las manos regular y minuciosamente (al menos de 20 a 30 segundos y con jabón)

En entornos interiores donde hay mucha gente, el uso voluntario de mascarillas puede tener sentido

Ventile también las habitaciones interiores con regularidad.

Siga una buena higiene al toser y estornudar (manténgase alejado de otras personas y estornude/tosa en un pañuelo desechable, o si no tiene un pañuelo desechable, estornude en el interior del brazo y luego lávese bien las manos).

Si tienes síntomas de COVID, quédate en casa de tres a cinco días y evita el contacto con otras personas.

Esto se recomienda para grupos en riesgo. RKI Además, la vacunación contra el coronavirus sigue siendo necesaria para protegerse de los casos graves.

