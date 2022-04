¿Qué sigue para XCOM 2 como juego gratuito?

Dicho esto, Epic Games regalará dos juegos en Epic Games Store nuevamente la próxima semana. Esta semana llega XCOM 2, un juego de aventuras y estrategia de peso pesado. Amnesia: Rebirth y Riverbond seguirán la próxima semana.

Esta semana: Imbatible y XCOM 2

A partir de ahora, Epic Games ofrece, entre otras cosas insuperable. El inusual rogue-lite tiene solo un año y tiene una calificación de usuario en su competidor Steam que es impresionante: 89 por ciento de aprobación de más de 300 revisores. Insuperable es una aventura roguelike en la que el jugador tiene que conquistar altas montañas. Gracias al entorno generado por procedimientos, no hay dos ascensos iguales. Diferentes personajes tienen diferentes habilidades, al final hay tres montañas para conquistar. Ciertamente parece muy prometedor.

Si aún no tienes XCOM 2, lo obtendrás Ahora es una buena oportunidad. XCOM 2 es la secuela de XCOM: Enemy Unknown, el premiado juego de estrategia de 2012. Fue lanzado el 4 de febrero de 2016 y tiene 55.00 calificaciones de usuarios en Steam con un índice de aprobación del 84 por ciento. XCOM 2 es un juego gratuito al menos porque hay algunos DLC que se pueden llevar a la parte interesada a través del juego base gratuito. Específicamente, Epic ofrece una actualización de conjunto por € 8,99, que incluye la expansión War of the Chosen y 4 paquetes DLC (Resistance Fighter Pack, Children of Chaos, Alien Hunter, Shen’s Last Gift).

La próxima semana: Amnesia: Rebirth y Riverbund

Pérdida de memoria: renacimiento es un juego de terror de supervivencia de octubre de 2020 desarrollado y publicado por Frictional Games. Marca la tercera y última entrega de la serie de terror y tiene un índice de aprobación a largo plazo del 77 por ciento de su competidor Steam. Al igual que Amnesia: A Machine for Pigs, el renacimiento no pudo igualar los altos índices de aprobación del Dark Descent original, que se lanzó en 2010. A Machine for Pigs ya fue premiado en Epic Games, por lo que la nueva colaboración no es sorprendente. Rebirth es un título de 18 años que dice mucho sobre su contenido: “Un viaje desgarrador a través de la ruina y la desesperación que pone a prueba los límites de la resistencia humana”.

Menos conocido que Amnesia: Rebith debería ser el segundo partido gratuito a partir del 21 de abril. el río Es un “juego de aventuras divertido y de ritmo rápido ambientado en un mundo mágico de vóxeles” que hasta cuatro jugadores pueden experimentar juntos en el sofá de su casa. El lanzamiento fue el 9 de junio de 2019 y el título parece haber desaparecido en gran medida en Steam, con solo 70 reseñas de usuarios siendo “en su mayoría positivas” con un 77 por ciento.