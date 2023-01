¿Qué síntomas deben llevarte al médico?

de: Julián Gutman

Sensibilidad en la parte superior del abdomen o pérdida de apetito: dos síntomas de cáncer de hígado. Puede averiguar cómo reducir sus riesgos y qué síntomas debe ver a un médico aquí.

En Alemania, una media de 8.790 personas desarrollan cáncer de hígado cada año, también conocido como carcinoma hepatocelular. Pero el número está creciendo: en los últimos 35 años, el número de casos nuevos se ha duplicado tanto en hombres como en mujeres.

Cuanto antes se detecte el cáncer, mayores serán las posibilidades de curación. Por lo tanto, debe hacer que un médico revise los siguientes síntomas de inmediato.

Un grupo de riesgo en particular tiene un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de hígado, razón por la cual deben someterse regularmente a una detección temprana.

La pérdida de apetito, el dolor abdominal superior y la debilidad pueden tener muchas causas, una de las cuales es, por ejemplo, Inflamación de la mucosa gástrica. Pero enfermedades graves como el cáncer de hígado también pueden estar detrás de esto. Los siguientes síntomas ocurren en una etapa avanzada de la enfermedad y deben ser aclarados por un médico de inmediato:

Dolor presivo en la parte superior del abdomen

Anorexia

náuseas

Aumento de la temperatura corporal por una razón desconocida

Pérdida de peso no deseada

debilidad

Un bulto palpable debajo del arco costal derecho Mayor coloración amarillenta de la piel (ictericia) y picazón

El dolor abdominal superior es uno de los síntomas que pueden acompañar al cáncer de hígado. © Oleksandr Latkon / Imago

El cáncer de hígado, o carcinoma hepatocelular, como se conoce al tipo de cáncer, generalmente no causa síntomas al principio. Los síntomas solo aparecen cuando el cáncer se ha propagado. Pero a medida que la enfermedad progresa, también lo hace la posibilidad para tratar el cáncer con éxito. Por lo tanto, debe tener en cuenta las siguientes medidas preventivas.

Prevención del cáncer de hígado: cómo reducir su riesgo

El cáncer de hígado casi siempre se desarrolla como resultado de una cirrosis existente, una transformación cicatricial del tejido hepático que ocurre como resultado de varios años de daño hepático y hepatitis (Inflamación de palanca) podría suceder. El resultado de la cirrosis: muerte de las células hepáticas. Según lo informado por la Sociedad Alemana del Cáncer tambiénSolo alrededor del 20 por ciento de todos los pacientes con cáncer de hígado no han sido diagnosticados previamente con cirrosis.

Las siguientes son a menudo las razones detrás del desarrollo del cáncer de hígado:

Alcohólico

Infecciones virales crónicas (con virus de hepatitis C o hepatitis B)

No adicto al alcohol enfermedad del higado graso (como resultado de la obesidad y Diabetes tipo 2)

Una dieta desequilibrada rica en grasas no saludables y azúcar

Los siguientes grupos de alto riesgo deben someterse regularmente a exámenes de detección de cáncer de hígado

En particular, las personas con enfermedades hepáticas existentes, como cirrosis, hepatitis B y esteatohepatitis no alcohólica, deben someterse a pruebas de detección periódicas, según lo recomendado por la Sociedad Alemana del Cáncer. Es un examen de ultrasonido del hígado (imágenes de ultrasonido del hígado), en el que se examinan el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares.

