Alguna vez se pensó que los peces de aguas profundas estaban extintos, ahora el carbón original está de vuelta

Alrededor de 30 especies diferentes de peces viven en el lago de Constanza. © Imago

Los investigadores han descubierto un misterio sobre el lago de Constanza. Es una sensación científica. El pez de aguas profundas se ha considerado “perdido” durante décadas. Entonces el descubrimiento causó sorpresa.

MÚNICH – Durante más de 40 años, las profundidades del lago de Constanza se consideraron extintas, hasta que un pescador capturó un espécimen en 2011. Una sensación. Después de extensas investigaciones, ahora está claro: que esta antigua carta es genética y visualmente casi idéntica a los especímenes históricos conservados en los museos. Contrasta con el lago Char regular, que nunca desapareció pero ahora es muy diferente de sus predecesores.

Lago de Constanza: El regreso de las aguas profundas Char – Los investigadores resuelven misterios

El salvelino común (Salvelinus cf. umbla) mide entre 20 y 45 cm de largo y nada en rangos de 50 a 100 metros. El salvelino de aguas profundas (Salvelinus profundus), por otro lado, alcanza una longitud máxima de 27 cm y se siente cómodo a profundidades de 70 a 150 metros. Ambos comparten el lago de Constanza, que tiene un área de 536 kilómetros cuadrados y 254 metros de profundidad, con alrededor de otras 30 especies de peces, diez de los cuales se capturan como alimento.

Una vez que se pensó que estaba extinto: el salvelino de aguas profundas (Salvelinus profundus) del lago de Constanza. © U. Schliewen / SNSB-ZSM



El lago de Constanza en Saipling: algo muy especial para los investigadores

Se asumió que el carbón de aguas profundas desapareció después de que el lago fuera fuertemente fertilizado en las décadas de 1970 y 1980. Pero las llamadas de ayuda de los pescadores parecen haber tenido éxito: “Los carbones de aguas profundas de hoy descienden directamente de los especímenes originales. Por lo tanto, algunos animales deben haber logrado sobrevivir sin ser detectados en las profundidades del lago”, dice el Dr. Jan Baer del Centro de Investigación Pesquera Langenargen.

Con el fin de asegurar el sustento de los pescadores, la población común de salvelino se sustentaba con cientos de miles de peces pequeños. “Al mismo tiempo, nuestros datos muestran cuán impactantes fueron estas medidas de almacenamiento con carbón de todo el mundo hasta la década de 1990: la forma natural original de carbón del lago de Constanza se extinguió casi por completo y se reemplazó en gran medida por una mezcla de pescado de piscifactoría”. dice el Dr. Ulrich Schliewen, experto en peces del grupo zoológico del Estado de Múnich.

Mezcla genética: el salvelino natural (Salvelinus cf. umbla) del lago de Constanza. © U. Schliewen / SNSB-ZSM



El char de aguas profundas ahora se considera en peligro de extinción.

Dado que la gente que bordea el lago de Constanza no ha traído un salvelino extranjero durante años, los responsables del proyecto esperan que el último retoño del salvelino natural original vuelva a reinar con el tiempo. A diferencia de sus parientes, la trucha de aguas profundas no desova en invierno, sino en verano: por lo tanto, no hubo mestizaje con la especie introducida, y genéticamente habría permanecido completamente igual.

Lago de Constanza: el lago interior más grande de Alemania

