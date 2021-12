“¿Qué te está pasando?”: La gente de Argentina estaba horrorizada por las condiciones alemanas.

Ningún continente se ha visto tan afectado por la epidemia como América del Sur. El virus ahora se está propagando de regreso a Europa. ¿Hay una mega ola en el Océano Atlántico? Argentina y otros países importantes de la región están ligeramente por delante de Alemania.

La campaña de vacunas argentina funciona como un reloj según los números. Con la excepción de algunas medidas de precaución, la vida del público es actualmente estable en el nuevo nivel del mar. Las unidades de cuidados intensivos del país han estado trabajando dentro de límites en ocasiones durante el último año y medio, pero han tomado medidas políticas decisivas y sin mucha exageración. La economía está haciendo más ahora que antes de que comenzara la epidemia. Ahora se acercan las vacaciones de verano.

Entonces lo peor ya pasó. ¿O tal vez no?

Más recientemente, se produjeron más de 260.000 nuevas infecciones por corona cada día en la UE, de las cuales 58.000 están en Alemania. Oficialmente alrededor de 2000 en Argentina, alrededor de 20,000 en América del Sur. La población local sigue con horror el progreso de Europa. El número de casos no denunciados es implícitamente alto, pero sin duda la catástrofe se está produciendo actualmente al otro lado del Atlántico. Ahora existe la preocupación de que las condiciones vuelvan a empeorar y que la crisis no termine por mucho tiempo. Alemania, escribe el diario argentino “Clarín”, “el símbolo de la nueva mega ola”. ¿Se acabó esta mega ola? Si es así, ¿cuándo y cuánto?

América del Sur ha superado a Alemania

Los gobiernos y organizaciones de la región se hacen estas preguntas. “Hemos visto una y otra vez cómo ha reaccionado aquí el desarrollo de las epidemias en Europa después de algunas semanas”, dijo la semana pasada la OPS de la Organización Panamericana de la Salud: “El futuro está creciendo ante nuestros ojos. Debe ser una conciencia – Llamado a nuestra región porque somos los más vulnerables. La OPS es el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud de la ONU en el Hemisferio Occidental.

Inicio lento, tasa de vacunación estable: los argentinos esperan sus vacunas frente a un club deportivo en las afueras de Buenos Aires. (Foto: AP)

Es difícil, si no imposible, unir a todos los países de la región. Sin perder detalles en este punto, se aplica el siguiente principio: cuanto más vacunados, menor es el riesgo de infección y muerte. Hay muchos países con bajas tasas de vacunación, especialmente Centroamérica y el Caribe. En Sudamérica se ve un poco diferente. A pesar de las limitaciones financieras, la infraestructura inadecuada, la atención médica pública inadecuada y la pobreza generalizada, el continente ahora supera a la UE en términos de vacunaciones tempranas: el 73 por ciento de la población del continente recibió al menos una dosis. En la UE es del 71 por ciento.

Los principales países son Argentina, Brasil y Chile. En Chile, casi el 90 por ciento ya ha recibido la primera vacuna y el 84 por ciento se ha vacunado dos veces. Brasil, que a menudo se proyecta en los medios, ahora tiene una tasa de vacunación primaria más alta que Alemania y la Unión Europea. En Argentina, solo el 8 por ciento de los adultos carecen de protección. “Esperamos completar el programa de vacunación en diciembre”, dijo la ministra de Salud de Argentina, Carla Vicotti. También debe aumentarse para estar “lo mejor preparado posible” en el otoño. Comienza en marzo del próximo año.

Altas tasas de mortalidad, no pequeños comentarios.

Mientras tanto, a medida que la gente lee la noticia de un aumento en el número de organizaciones benéficas en el extranjero o Berlín, la universidad más grande de Europa, pospone casi todas las operaciones, se entera de las nuevas regulaciones, el caos federal y los mapas se vuelven rojos y aumentan. Curvas y números. “¿Qué está pasando con ustedes?” Ellos preguntan. ¿Cómo puede ser? ¿Existe una vacuna? ¿Por qué la política tarda tanto? Apenas entienden el mundo cuando se dice que muchos se niegan a vacunarse y ponen a todos en riesgo.

A los turistas internacionales completamente vacunados se les permitió reingresar a Argentina el 1 de noviembre, un año y medio después. En Brasil, tanto las restricciones de viaje como las contramedidas en el país nunca han sido tan severas como en sus vecinos del sur. Chile ha tomado medidas drásticas para aislarse, pero ahora es reaccesible a las personas vacunadas y ha flexibilizado la vida pública. La variante delta rara vez se propaga. No estoy seguro de por qué. A pesar de las vacunas menos efectivas como Sinoform o Sputnik, se vacunaron en la mayor medida posible.

Hasta ahora, ningún continente se ha visto gravemente afectado por la epidemia Sudamerica. Argentina representa más de la mitad de la población de Alemania, pero hace meses el país informó 100.000 muertes epidémicas. Aquí, pero solo en Brasil o Chile, murieron más personas en relación con la población que en la UE. Esto debería ser un incentivo para que otros vayan a los centros de vacunación. Ahora, como está sucediendo nuevamente en Alemania, el número de nuevas infecciones ha estallado y las unidades de cuidados intensivos se están desbordando.

Otra razón es que las medidas de seguridad recomendadas por el estado y las provincias solo se cuestionan parcialmente. Los medios de comunicación no operan cada control de trasplante de siembra durante quinientas rondas de ida y vuelta; Las oficinas editoriales dejan poco espacio para que los virólogos comenten sobre el nivel y los márgenes del agua, que se reducen a información de comida rápida y mantienen al lector hambriento. En cambio, se llegó a un acuerdo implícito entre empresas y población: nosotros nos ocuparemos de la vacuna, pero para salir de control hay que vacunarse. Están todos y lo antes posible.

“Posponer tanto como sea posible”

Ahora la nueva variante de Omikron está en el mundo. Como resultado, el Ministerio de Salud argentino anunció la certificación de vacunación digital instantánea para muchas áreas de la vida pública y el lugar de trabajo. 2G, 3G, 2G Plus? Nada de esto es un debate público. Según el ministerio, la vacuna indirecta obligatoria se fabrica desde hace varios meses.

El país asolado por la crisis no quiere poner en peligro su recuperación económica y no tiene restricciones estrictas para todos. “La vacuna es una acción colectiva, no una acción individual”, dijo el ministro de Salud Visotti.

En Argentina, a medida que se acercan el verano y las vacaciones, muchos regresarán a su país de origen por epidemias y presiones económicas, como lo hicieron el año pasado. Los contactos fuera del entorno social íntimo aumentarán, con el riesgo de infección. “Esta no será una” mega ola “como la de Alemania”, dijo el experto argentino al diario “Clarín”. Pero: “La factura de las advertencias menos personales se pagará en marzo, al igual que este año”. Solo: debido a la alta tasa de vacunación, será baja. Se considera seguro.