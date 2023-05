¿Qué valor de sangre puede indicar enfermedad?

24 vida enfermedades

El hemograma completo consta de los valores de sangre para el mini-hemograma y otros cinco valores. Los médicos lo utilizan para obtener un diagnóstico más preciso.

La composición de la sangre puede proporcionar información importante sobre enfermedades existentes. Un llamado hemograma ayuda a los médicos a diagnosticarlos. Los valores de sangre que contiene son fuentes importantes de información para ver cómo está la salud del paciente, y si hay alguna enfermedad. Porque la sangre transporta todos los nutrientes y sustancias mensajeras importantes en el cuerpo humano a los órganos y les suministra oxígeno. Además de deshacerse de los productos de descomposición, la sangre también juega un papel importante en el sistema inmunológico. Tanto los hemogramas pequeños como los grandes pueden proporcionar información importante sobre el estado de salud.

Hemograma completo: cinco valores sanguíneos que debes conocer

Un hemograma completo consiste, por un lado, en los valores sanguíneos del hemograma pequeño y, por otro lado, en un hemograma diferencial de diferentes tipos de glóbulos blancos, también llamados leucocitos. (imagen icónica) © toeytoey / IMAGO

Si un médico quiere verificar si un paciente tiene una infección en el cuerpo, generalmente ordena algo llamado mini hemograma. El mini hemograma consta de ocho valores sanguíneos que brindan información sobre una posible anemia. Además, estos valores pueden indicar infecciones agudas o crónicas en el organismo. Para identificar oportunamente riesgos como una mayor tendencia al sangrado, siempre se toma un pequeño hemograma como medida de precaución antes de una operación planificada. Un conteo sanguíneo completo consiste en valores sanguíneos para un mini-conteo sanguíneo y un examen especial, que se denomina conteo sanguíneo diferencial de diferentes tipos de glóbulos blancos (leucocitos). En este se distinguen los diferentes subtipos de leucocitos (es decir, diferenciados). Por lo tanto, los siguientes cinco valores sanguíneos complementan los valores pequeños del hemograma grande:

Linfocitos (LYM) Un valor alto puede indicar infección por virus como el virus de Epstein-Barr. Esto puede conducir a la fiebre glandular.

Un valor alto puede indicar infección por virus como el virus de Epstein-Barr. Esto puede conducir a la fiebre glandular. Células granulares de neutrófilos (NET) Se subdivide en otras subcategorías. Los granulocitos de neutrófilos maduros constituyen la mayor parte, junto con los granulocitos nucleares de bacilos segmentados más jóvenes. Si hay una cantidad particularmente grande de glóbulos jóvenes, los médicos hablan de lo que se llama un desplazamiento a la izquierda, que puede indicar una infección.

Se subdivide en otras subcategorías. Los granulocitos de neutrófilos maduros constituyen la mayor parte, junto con los granulocitos nucleares de bacilos segmentados más jóvenes. Si hay una cantidad particularmente grande de glóbulos jóvenes, los médicos hablan de lo que se llama un desplazamiento a la izquierda, que puede indicar una infección. Granulocitos basales (BASO) : Estos representan solo hasta el uno por ciento del número total de leucocitos y están involucrados en reacciones alérgicas.

: Estos representan solo hasta el uno por ciento del número total de leucocitos y están involucrados en reacciones alérgicas. Granulocitos eosinófilos (EOS) Se llaman células carroñeras y se ocupan de eliminar los parásitos. Si su valor es bajo, esto puede ser un signo de estrés o una infección grave grave. Los valores elevados podrían indicar una alergia. Sin embargo, también puede ser una señal de que el paciente sufre reumatismo o que la infección está en proceso de curación.

Se llaman células carroñeras y se ocupan de eliminar los parásitos. Si su valor es bajo, esto puede ser un signo de estrés o una infección grave grave. Los valores elevados podrían indicar una alergia. Sin embargo, también puede ser una señal de que el paciente sufre reumatismo o que la infección está en proceso de curación. Unicornios (LUN): Cuando las personas experimentan estrés, pueden tener niveles elevados de monocitos en la sangre. Este tipo de leucocito es un precursor de las células carroñeras. Una vez que los monocitos llegan a los tejidos, se convierten en células carroñeras. Estos hacen que los patógenos sean inofensivos.

Hemograma: un hemograma son instantáneas

Si sus valores en sangre se desvían de los valores de referencia del laboratorio, no hay nada de qué preocuparse. Debido a que un hemograma es siempre una instantánea, los valores sanguíneos se ven afectados y dependen de muchos factores diferentes. El estrés, el esfuerzo físico intenso, el embarazo o la medicación, por ejemplo, pueden afectar y alterar los valores sanguíneos. En caso de duda, el médico tomará más muestras de sangre para obtener una imagen precisa y monitorear el desarrollo de los valores.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.