¿Quién es el topo en “El cantante enmascarado”? ¿Está disfrazado?

El topo con la canción del Titanic

Entre las cosas en las que un topo no es bueno están la visión y la dirección. No es por nada que terminó en la ciudad equivocada en el escenario equivocado. Dado que el nacido realmente pensó que estaba en Berlín con “La Voz de Alemania”, fue invitado personalmente por el moderador Thore Schölermann.

Pero, de hecho, el excavador, que concede gran importancia a la demanda en su cueva subterránea, cavó justo frente a la tabla de precios del “cantante disfrazado” en Colonia.

En lugar de “La Voz” en el escenario de “El Cantante Enmascarado”

De lo contrario, el lunar está bien formado. Estudió biología y obtuvo un diploma en perforación con distinción. Pero un taladro grande también se puede hacer sin pasador, y en qué dirección va. Y el talento de Mole para cantar es mejor que su sentido de la orientación.

El lindo grabador puede inspirar regularmente a la tabla de precios y a los espectadores con su sonido y obtener muchos aplausos. En el episodio 3, Mole también canta Take That “Relight My Fire” por primera vez con Black Mamba y Goldi. Después de su interpretación de “My Heart Will Go On” de Celine Dion, la audiencia del estudio exigió una aparición.

En el episodio 4, Mole y Rosti hicieron una maravillosa mezcla italiana de las canciones “Felicità” (Al Bano & Romina Power) y “Serenata Rap” (Jovanotti). En su actuación en solitario, Tunnel Digger también interpretó la canción de los Backstreet Boys “Bigger Than Life”.

Pero, ¿quién canta detrás de la máscara de topo? ¿Es ella una cantante profesional? ¿Y esta estrella dentro del disfraz también está un poco confundida en la vida real?

En la sección adverbial: Molly quiere arreglarlo para su abuela

¿Quién canta detrás de la linda máscara de topo?

Además, hay evidencia de actuaciones, como un tono de topo claramente audible. El equipo de asesoramiento no pudo ponerse de acuerdo sobre qué idioma nativo podría hablar la estrella bajo la máscara. ¿inglés? ¿Americano? ¿Holandés? ¿Finlandés? ¿O el dialecto es simplemente falso, como predijeron Ruth Mohner o Echo Fresh?

Con su testimonio, el topo llamó varias veces a su abuela. ¿Es esta una pista importante? Además, Mauli plancha en el Episodio 3, que no parece hacerlo muy bien. ¿Y qué significa una lata de hígado que se ve brevemente?

En el episodio 4, Mole elogia que su canto es como fuegos artificiales. Cuando la guarida del topo amenaza con colapsar, el topo maldice que no siempre puede salvar el mundo. ¿Evidencia clara o engañosa?

El equipo de asesoría sospecha que estos famosos están bajo el topo

Según supuestas menciones y canciones como “Feuerwerk” (Wincent Weiss) y “Just Save the world” (Tim Bendzko), las celebridades mencionadas en el equipo asesor Ruth Mochner, Giovanni Zarella y Stephanie Kloss han caído en el Episodio 4, pero también Otros famosos en cuestión, como los hay:

Vicente Weiss

Tim Bendzko

Olly B.

robbie williams

Conchita Wurst

Andreas Nowak – baterista de Silbermond

En el Episodio 3, el equipo de adivinanzas formado por Yvonne Caterfield, Ross Anthony y Ruth Mushner puso estos nombres en el cupón, pero aún no están seguros:

daniel donskoy

Edin Hasanovic

Álvaro Soler

michael patrick kelly

calum scott

Timor Bartels

En el segundo programa, el equipo de evaluación nombró algunos nombres más para Ruth Mochner, Caroline Kibekos y Echo Fresh:

Wayne Carpendale

Conchita Wurst

johannes oerding

daniel donskoy

Según la evidencia y la aparición de “Hold Out For A Hero” en el Show 1, el comité de precios especuló sobre estas estrellas:

robbie williams

Marcos Terenzi

Shaham Joyce

Esto es lo que piensa la comunidad #MaskedSinger

También hay especulaciones actuales en línea y en la aplicación JoynMe. Hay muchos nombres entre las conjeturas de los fanáticos que también son mencionados por los equipos de conjeturas en programas en vivo. En primer lugar, el favorito actual de Daniel Donskoy, que representa el 38% de todos los consejos en la aplicación JoynMe.

Las conjeturas más votadas por los usuarios de la app son:

daniel donskoy

Marcos Terenzi

Vicente Weiss

Conchita Wurst

Tim Bendzko

Pero todos estos nombres podrían reemplazarse con nuevas suposiciones la próxima semana en el próximo programa debido a más evidencia. Hablando del próximo programa, será en vivo el sábado 29 de octubre de 2022 a las 8:15 p. m. en ProSieben, en vivo en prosieben.de y en Joyn.