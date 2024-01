“¿Quién quiere ser millonario?”: Gautsch quedó atónito tras el bochorno

En “¿Quién quiere ser millonario?” Un candidato molestó a Gautsch.Foto: RTL/Stefan Gregorius

televisión

En el tercer episodio de ¿Quién quiere ser millonario?, los bromistas se agotan mucho más rápido de lo que probablemente Günther Jauch esté acostumbrado. Un candidato necesita dos bromistas para hacer una pregunta y otro tiene que pedir el apoyo del público por sólo 500 euros, dejando a Jauch casi atónito. Otros jugadores pueden ver la tensión. Porque quien gane al menos 16 mil euros en uno de los cuatro episodios podrá jugar por los 3 millones de euros mencionados en la gran final de la “Semana de los Tres Millones de Euros” del viernes.

Daniel de Ratisbona consiguió su plaza al final del último episodio y ahora juega por 32.000 €. Pero el espectáculo tiene un comienzo lleno de obstáculos. Se necesitan dos payasos para nombrar un circo como excepción al servicio de camiones. ¿Dónde está Cartago otra vez? Daniel llama a su médico de cabecera para pedirle apoyo, ya que lo conoce “de adentro hacia afuera”. Pero ni siquiera su médico de confianza sabe que a los jugadores de la selección tunecina también se les llama las “Águilas de Cartago”. Así que Daniel no gana 64.000 euros, pero volverá a ver a Gautsch el viernes.

Gautsch está atónito

Jauch no está en la misma onda que el próximo candidato. Ya con las primeras preguntas parece que no sólo el claramente nervioso Benjamín, que lleva mucho tiempo tumbado frente a él, pierde el ánimo, sino también Gautsch. Jauch no recuerda a ningún candidato que haya respondido a la pregunta de los 500 euros con su teléfono móvil. “Esto nunca había sucedido antes”, frotó la nariz de su homólogo.

Cuando Jauch preguntó a los editores, resultó que el primer Joker había aparecido 17 veces en un total de 1.600 episodios. Luego, Benjamin usa a su hermana como una broma telefónica para ayudarlo a responder la pregunta: Los periódicos también se conocen como periódicos.

“WWM”: La pregunta del testigo causa confusión

Pero Benjamin también enfrenta dificultades al abordar las siguientes preguntas. Necesita el próximo Joker por 8.000 € porque no sabe tanto de películas y juegos de Game Boy como pensaba.

El comodín de bonificación se utiliza luego para la pregunta decisiva al principio, valorada en 16.000 €. Un corredor de seguros del público puede ayudar. Gautsch quiere saber de Benjamin: “¿Cuál es el término común entre los abogados?” Las posibles respuestas incluyen “ser testigo de la paliza”, “juez de la chusma”, “travieso” o “abogado vagabundo”.

Un testigo oye el sonido de un accidente, explica un miembro del público. “Eso tiene sentido”, fue todo lo que Benjamín pudo agregar. Tiene razón sobre el término, pero la interpretación fue completamente errónea, como también notaron algunos usuarios de X. Testigo de explosión significa un testigo que escucha el sonido del accidente pero no lo ve y, por lo tanto, no comprende exactamente qué sucedió con el accidente. Sin el Joker, Benjamin también tiene dificultades para afrontar la pregunta de los 64.000 € y queda eliminado con 32.000 €.

El candidato de “WWM” habla del operativo policial con la cantante Lina

El policía Philipp de Berlín sabe exactamente la diferencia entre testigos presenciales y testigos de la explosión y gana con confianza sus primeros 500 €. También parece estar en la misma onda que Jauch. Los dos bromean juguetonamente sobre el ritmo de “Breathless” como complemento de las compresiones en el pecho y el tatuaje de Phillip en el pecho del protagonista de “Breaking Bad”, Walter White.

Philip recordó un encuentro privado con una estrella del pop.Foto: RTL/Stefan Gregorius

Aunque un poco inseguro, el oficial de policía pudo responder con una broma 50:50 que el sencillo debut de Lena Meyer-Landrut, “Satellite”, fue también su único éxito número uno. Por cierto, mencionó casualmente que conoció al cantante en cuestión durante una operación policial. “¿Como testigo?” Gautsch quiere saber en broma. El oficial revela que ella fue muy amable, pero nada más. El policía con lágrimas en los ojos es el único candidato que hasta ahora ha recibido 125.000 euros para la ronda final.

La profesora Cordula está contenta de ser aún más rápida que sus colegas más jóvenes en cuanto a velocidad. Postulé para “WWM” hace unos 20 años y ahora finalmente funcionó. Se sienta frente a Jauch y responde con confianza las primeras preguntas. Con respuestas rápidas y buen humor, no sólo hace reír a Jauch, sino también al público en el estudio. Pero se le acabaron los chistes relativamente rápido y llegó a la final con poco menos de 16.000 euros.

La psicoterapeuta Sarah finalmente prueba suerte. Seguramente obtendrá hasta 4.000 euros, pero luego tendrá que recurrir a un comodín adicional. Un espectador le dijo que EdP, EdT y EdC son concentraciones de aceites esenciales y ella dijo que gastó mucho dinero en perfumes. “Creo que es fantástico que un hombre le explique eso a una mujer”, sonríe Yauch. Puede esperar 32.000 euros y todos los candidatos del programa de hoy compiten por los 3 millones de euros en la final.