Rafa Nadal y Casper Ruud

Rafael Nadal Y Raíz de CasperA la final de Roland Garros a principios de este año le seguirá un partido de exhibición en Argentina a fines de noviembre.

16/10/2022

©imágenes falsas Rafael Nadal y Casper Rudd tras la final de Roland Garros

No vuelvas a convertir al español en un enemigo en una final de Grand Slam, eso es lo que señaló Casper Ruud después de su derrota ante Carlos Algaraz en la final del US Open hace unas semanas. Fue la segunda aparición de Rudd en el último domingo de un evento importante, siendo la primera en Roland Garros. Las cosas fueron rápido contra Nadal en París, a pesar de las posibilidades de ganar contra Algaraz. Demasiado rápido para Ruud.

Ahora el destinatario de una “revancha” del gran maestro español. Nadal y Rudd competirán en un partido de exhibición en la Arena Parque Roca de Buenos Aires, siguiendo los pasos de Roger Federer y Alexander Zverev que recorrieron Sudamérica.

El 23 de noviembre permite al menos una conclusión: Rafael Nadal no está en la convocatoria de España para la final de la Copa Davis en Málaga. Se llevará a cabo del 22 al 27 de noviembre. ¿Estará Nadal en las Finales de la ATP en Turín antes de esa fecha? En este momento, puede que tenga otras prioridades tras el nacimiento de su primer hijo. Lo que no le conviene a Casper Ruud: definitivamente estará en los campeonatos mundiales de tenis no oficiales.