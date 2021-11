Rainer Koch: Acusaciones graves: ¿tiene tres presidentes de la DFB en su conciencia? – fútbol

¡El duro proyecto de ley de Fritz Keeler (64) sacudió a la DFB y a sus 7,1 millones de miembros!

170 días después de su dimisión como presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​planteó en Sport Bild serias acusaciones contra el nepotismo en la Asociación Alemana de Fútbol, ​​¡y sobre todo contra el presidente interino Rainer Koch (62)!



Presidente de la Asociación Alemana de Fútbol del 27 de septiembre de 2019 al 17 de mayo de 2021: Fritz KeelerFoto: Picture Alliance / SvenSimon



Keeler lo acusa de “perder la brújula moral”. Koch, juez de profesión, es alguien que “ha estado manipulando sus maquinaciones durante años. Ejerce una enorme presión sobre la gente que entra y sale de la DFL con equipos de cuerdas”.

Keeler continúa: “En la gran mayoría de los casos, el problema con la DFB son los funcionarios que no ven fútbol, ​​sino solo ellos mismos. Los que consideran la DFB como una tienda de autoservicio (…) y se derrotan mutuamente. . “

Koch, según Keeler en la revista SPORT BILD, “convirtió a la DFB en un pozo de serpientes. Un jefe tras otro fue traído y asesinado”.

Entonces, ¿Koch tiene antepasados ​​Reinhard Grindel (60) y Wolfgang Niersbach (70) en su conciencia además de Keller?

¡En BILD, ambos se enfrentan al presidente interino de la FA!

Grindel (en el cargo 2016-2019): “Fritz Keeler tiene razón. Lo malo es que las maquinaciones de Rainer Koch siempre han destruido la integridad de la Federación Alemana de Fútbol. Por lo tanto, un nuevo comienzo en la Federación Alemana de Fútbol solo puede ser creíble”. si ya no lo es, Koch es miembro de la Presidencia y del Comité Ejecutivo de la UEFA.



Presidente de la Asociación Alemana de Fútbol del 15 de abril de 2016 al 2 de abril de 2019: Reinhard GrindelFoto: Photo Alliance / augenklick / firo Sportphoto



En SPORT BILD, Keeler habló de las “campañas sucias contra mis predecesores y contra mí”, que al menos Koch ayudó a lanzar a través del asesor de medios Kurt Dieckmann impulsado por la Asociación Alemana de Fútbol “.

Grendel dijo: “El distribuidor de noticias Kurt Dieckmann ha hecho un daño masivo a la DFB y todavía recibe un contrato de € 360.000 poco después de mi mandato. No entiendo por qué el Comité de Ética de la DFB no ha investigado la red de relaciones entre Koch y Dieckmann para tanto tiempo “.

Keeler también da un ejemplo de sus tratos con su ex gerente de oficina Sami Hamama (37).

Keeler: “Le dijeron que su carrera no se vería perjudicada si dibujaba algo que me condenara. Y cuando se negó, lo despidieron sin previo aviso unas horas después (porque vio un proyecto de ley de Dickman sin permiso; nota del editor) . “

¡Niersbach también dispara con fuerza contra Koch! El expresidente (2012 a 2015) se siente traicionado al revelar su cuento de hadas del verano de 2006.

Niersbach: “Es cierto que los miembros del Presidium me dijeron en ese momento que Rainer Koch debería haber tenido información de antemano sobre la publicación prevista de Spiegel sobre el Mundial de 2006. Es cierto que Rainer Koch no me dijo nada y en cambio Me culpó por no informar a la Presidencia.



Presidente de la Asociación Alemana de Fútbol del 2 de marzo de 2012 al 9 de noviembre de 2015: Wolfgang NiersbachFoto: Picture Alliance / AP Photo



Contra el tesorero d. Stefan Osnabrugh (50 / “A veces decide revertir el consejo explícito de expertos internos y externos”) y el exsecretario general Friedrich Curtius (45 / “Dejó que se desperdiciaran demasiadas cosas y le quita responsabilidades”) comenta Keller.

¿Cómo reacciona Koch?

No quiso comentar sobre las acusaciones cuando BILD le preguntó. Reinhold Beyer, vicepresidente de la Asociación Bávara de Fútbol, ​​encabezada por Koch, salta a su lado: “Quizás los amplios golpes verbales de Keeler ayuden a superar su propio fracaso”.

¿Qué dice la Asociación Alemana de Fútbol?

En una declaración a “Spiegel”, la Asociación Alemana de Fútbol declaró que “las acusaciones de Fritz Keeler y su visión del pasado han recibido gran atención. Muchas de las declaraciones del Sr. Keeler en dicha entrevista son afirmaciones de un hecho que no están respaldadas por ningún hecho y, por lo tanto, infundadas, así como valoraciones que no compartimos “.

¿Qué sigue en la Federación Alemana?

El nuevo presidente será elegido en el próximo Bundestag el 11 de marzo en Frankfurt (de las asociaciones estatales y regionales, así como de la Asociación Alemana de Fútbol).

Keeler: “Solo puede tener éxito después de que Koch se haya ido”.

El presidente del consejo de supervisión de la liga alemana de fútbol, ​​Peter Peters (59), anunció su candidatura. Según información del BILD, las asociaciones regionales y estatales favorecen al exsecretario de Estado Bernd Neuendorf (60).

Pero según las afirmaciones de Keeler, es probable que haya algo más que un simple intercambio de personas.