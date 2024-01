Ralf Siegel, Bata Ilić y Christian Brun: leyendas de Schlager en la misma clínica | entretenimiento

¡Este exitoso trío es simplemente irrompible!

Son tres leyendas musicales: ESC compositor Ralph Siegel (78, “Un poco de paz”), haz clic en el icono Bata Ilic (84, “Michaela”) y el escritor imperecedero Christian Brun (89, “Particiones de mármol, piedra y hierro”).

Han trabajado juntos repetidamente durante las últimas décadas y han sido amigos durante mucho tiempo. Ahora, el destino quiso que los tres fueran ingresados ​​al mismo tiempo en la misma clínica privada en Jagerwinkel, junto al lago Tegernsee, debido a graves problemas de salud. Un establecimiento de lujo, casi como un hotel de cinco estrellas, situado encima de Bad Wiessee.

Ralph Siegel poco después de una cirugía de columna. Su esposa, Laura, estuvo siempre a su lado. Es mejor ahora Imagen: privado

Las leyendas de la música tienen que someterse a rehabilitación: Siegel tras una operación de columna, Pata Ilić tras una operación de cadera y Christian Brun sufrió a finales de noviembre una obstrucción intestinal y también tuvo que pasar por el quirófano. “Era una amenaza para su vida”, dijo al periódico Bild.

Los tres no querían dejar que estas cosas los deprimieran. Siegel a BILD: “Hago terapia de ejercicio todos los días. Quiero recuperarme. Mi esposa Laura me trajo mi teclado y estoy componiendo de nuevo. Esta es la mejor medicina para mí”.

Bata Ilic con su terapeuta. Su nombre, por supuesto, es Michaela. Foto: Prensa Schneider

Por BILD: “Es un placer haber conocido a Ralph y Christian aquí. Finalmente tenemos tiempo para contarnos más. Por supuesto, nuestra materia favorita es la música”.

Este es el trío Schlager

Ralph Siegel READ Boxeo: La muerte del ex campeón de Francia en Corona Mujeres: Cuatro matrimonios (actualmente con Laura, 40 años, desde 2018) Mayor éxito: Ganar el premio gordo en 1982 con “A Little Peace” (Nicole). Además, obtuvo el segundo lugar con “Teatro” (Katja Epstein, 1980), “Johnny Blue” (Lina Valitis, 1981), “Let the Sun Into Your Heart” (Viento, 1987). También es autor de los musicales “Zeppelin” y “A Little Peace”. Activos estimados: 7,5 millones de euros Bata Ilic Mujer: Matrimonio (actualmente desde 1963 con Olga, 79 años) Mayor éxito: No. 1 en las listas de sencillos con “Michaela” en 1972. Y No. 4 con “Candida” en 1970. Activos estimados: 2,5 millones de euros Christian Brun Mujeres: cinco matrimonios, incluidos Katya Epstein y “Heidi” Erika Goetz (actualmente con Irene Lenk, 65 años, desde 2002) Mayor éxito: Tercer puesto en el Gran Premio con “Miracles Always Happen” (Katja Epstein, 1970). También número uno en las listas de singles con “Two Little Italians” (Conny Froboess, 1962) y “Marmor, Stein und Eisen bruch” (Drafi Deutscher, 1965). También es compositor de temas de televisión para series como “Wickie”, “Captain Future”, “Timm Thaler” y “Heidi”. Activos estimados: 7 millones de euros

Brun es uno de los compositores y productores alemanes de mayor éxito. Escribió más de 2.000 canciones para casi todas las estrellas del pop de los años 60, 70 y 80. Esto también incluía el éxito “Un poco de diversión debe ser” (1972) de Roberto Blanco (86 años), que en ese momento era una coproducción con Siegel.

Leer también

Siegel: “Aquí también tenemos que divertirnos un poco, porque nuestras enfermedades no están exentas de problemas. Pero no nos dejamos desanimar, mantenemos el sentido del humor y miramos hacia adelante”. Sin duda, el ambiente local les ayudará a recuperarse. La clínica privada no sólo ofrece una amplia gama de métodos de tratamiento, sino que también ofrece a sus pacientes un “ambiente de vacaciones único”, como se indica en el sitio web.

Siegel lo aprecia. Él: “A mí también me gusta tomar una cerveza aquí durante la cena. El médico me lo ha permitido”.

Casi como un hotel de cinco estrellas: la clínica privada de Jägerwinkel en Tegernsee. Las estrellas del pop descansan aquí Foto: www.jaegerwinkel.de

El lago Tegernsee está a unos 50 minutos en coche desde Múnich. Foto: BrauerFotos (c) Sabine Brauer