¡Realmente no hay más odio a los humanos!

a Boris Dombrovski

El lunes, un activista climático se burló de un ciclista que tuvo un accidente y cuya recuperación se retrasó debido a un trabajo de adhesivos. Comentario del editor de BZ, Boris Dombrowski.

Una mujer que lucha por su vida. Está atascado debajo de la mezcladora de cemento. Tu dolor debe ser inimaginable. Cada minuto cuenta. Pero el rescate se retrasó. Porque los servicios de emergencia de alerta no pueden pasar por equipos especiales. Fueron ralentizados – por activistas del asfaltoque volvió a bloquear el tráfico en Berlín el lunes con sus espinosas medidas.

La mujer corre peligro de muerte.

“Joder, pero no temas. Un luchador climático comentó en Twitter sobre los eventos dramáticos, es una lucha climática, no un abrazo climático, la mierda sucede. ¡Realmente no se vuelve más pervertido e inhumano!”

Las manifestaciones y mítines tienen el lugar que les corresponde en una democracia. Pero sin embargo Patxprotestas No queda nada por hacer.

No fue la primera vez el lunes que los vehículos de rescate quedaron atrapados en el tráfico a causa de eso. Pero a pesar de todas las advertencias y críticas públicas, los anarquistas climáticos persistieron. Sabiendo que, en el peor de los casos, arriesgan vidas humanas con sus acciones.

¡No hay justificación para eso! El estado de derecho ahora debe tomar medidas firmes y firmes para detener este peligro para el público en general.