Rebeldes pro Ucrania atacan región fronteriza rusa y dan ultimátum a Putin

de: Fabián Hartmann

Las regiones rusas en la frontera con Ucrania informaron de ataques por parte de grupos anti-Kremlin. Exigen intercambio de prisioneros.

Belgorod – Una coalición de grupos anti-Kremlin exige una reunión con el gobernador de la región rusa de Belgorod para discutir el intercambio de prisioneros del ejército ucraniano. Entre los aliados se encuentran grupos paramilitares, el Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK), el Cuerpo Ruso de Libertad y el Batallón Siberiano, como informó el portal de noticias. Semana de noticias mencionado. Aunque estos grupos luchan junto a los ucranianos, están formados por nacionalistas rusos.

el Los revolucionarios habían anunciado un ataque a gran escala contra las fuerzas de Putin. El martes entró en las regiones rusas de Belgorod y Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. El año pasado, los rebeldes rusos aliados con Ucrania llevaron a cabo operaciones similares, que provocaron la evacuación de residentes de zonas cercanas a la frontera y el estallido de una batalla con las fuerzas rusas que terminó con la retirada de los grupos a Ucrania.

Después de la invasión del martes, Andrei Yusov, portavoz de la agencia de inteligencia militar de Ucrania (GUR), dijo que los grupos de voluntarios rusos no habían recibido ninguna orden de Kiev y actuaron “completamente independientes” en territorio ruso, según los informes. Semana de noticias.

Uno de ellos fue publicado el martes por la cuenta proucraniana “WarTranslated”. XTwitter muestra anteriormente al Cuerpo de Rusia Libre liberando la aldea de Tyutkino en la región de Kursk. Según el servicio de prensa de los legionarios, se vio a los ocupantes rusos huir y abandonar sus vehículos y posiciones.

Mientras tanto, los medios rusos independientes citaron comunicaciones del Partido de la Agrupación Democrática del Kurdistán y del Cuerpo Ruso de Libertad, que anunciaron ataques contra las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk en las redes sociales el jueves por la mañana. Y añadió: “La liberación de las regiones rusas del régimen terrorista de Putin está teniendo lugar en este momento”. El periódico informó que “las fuerzas de Putin en las regiones de Belgorod y Kursk están bajo un ataque total”. Agencia de noticias alemana (dpa) el Declaraciones de la milicia el jueves por la mañana. “Pedimos a los representantes de estas zonas que emitan una orden inmediata para evacuar a los civiles”.

La milicia anti-Kremlin anunció sus primeros éxitos el jueves por la tarde: “Mientras los soldados de Putin estaban ocupados destruyendo las casas de los residentes civiles, los artilleros del Cuerpo destruyeron brillantemente dos depósitos de municiones pertenecientes a las fuerzas de Putin en Tyokino. “Arde maravillosamente”, dice el Cuerpo. “Russ Freedom publicó un vídeo para respaldar la información. El servicio de inteligencia ucraniano Ucrania Pravda Publicó el mensaje correspondiente en su cuenta en la plataforma X. videoque pretende mostrar el exitoso ataque de los rebeldes.

Rusia afirma haber repelido el ataque a Belgorod y haber matado a “hasta 195” soldados enemigos

También hubo informes del lado ruso sobre la reanudación de los combates en la región fronteriza con Ucrania. El Ministerio de Defensa en Moscú dijo que los soldados ucranianos intentaron ingresar a la región rusa de Belgorod. Pero el ataque fue rechazado y murieron “hasta 195 soldados”. Añadió que cinco tanques y cuatro vehículos blindados también fueron destruidos en los combates.

Sin embargo, esto no se puede verificar de forma independiente. Los bloggers militares rusos también informaron sobre enfrentamientos militares, no sólo en Belgorod, sino también en la vecina región de Kursk. En un vídeo temporal y ahora no disponible del proucraniano También acusó al Ministerio de Defensa ruso de “no informar adecuadamente al público”.

Soldados rusos distribuyen arena en el lugar del ataque militar. En Belgorod © IMAGO/Oficina de prensa de la región de Belgorod

El clip también muestra una supuesta entrevista con un soldado ruso que dijo que fue capturado durante una operación de limpieza de minas el viernes y que fue el único miembro de su grupo que sobrevivió después de que su automóvil fuera atacado. Luego, el video muestra imágenes borrosas de soldados que el grupo afirma haber capturado. Luego, los rebeldes exigen una reunión con el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, para discutir el destino de los prisioneros.

La ciudad fronteriza rusa de Belgorod informó haber sido bombardeada y las escuelas y centros comerciales permanecen cerrados

La región rusa de Belgorod también informó de bombardeos en la frontera con Ucrania en el segundo día de las muy criticadas elecciones presidenciales rusas del sábado. El gobernador Vyacheslav Gladkov declaró televisión sustantivo, femenino— Según los informes, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque con misiles ucraniano contra una ciudad fronteriza rusa. El Ministerio de Defensa ruso también informó sobre ataques con misiles y dijo que los ocho misiles habían sido repelidos.

Como resultado, la ciudad de Belgorod decidió cerrar centros comerciales y escuelas debido a los ataques. Por lo tanto, las escuelas en la localidad fronteriza y en ocho zonas de la región deberán permanecer cerradas los lunes y martes. No es la primera vez que las escuelas de Belgorod se ven obligadas a permanecer cerradas como consecuencia de los ataques.

Luego, el sábado, los partidarios rusos leales a Ucrania anunciaron un “ataque a gran escala” contra instalaciones militares rusas, según el portal de noticias ucraniano. Retrasar Reportado en X. El Cuerpo “Libertad de Rusia” anunció que “hoy a las cinco de la tarde se lanzará un ataque a gran escala contra instalaciones militares y posiciones del ejército ruso en Belgorod”. Cualquiera que aún no haya abandonado la zona debe “llegar inmediatamente a un lugar seguro”. (Y el)