Recién nacido gruñón de Ohio: ‘Grumpy Baby’ conquista corazones online

Siete días después de su nacimiento, un bebé en EE.UU. posa para una foto con un fotógrafo, y no parece entusiasmado por ello. Con sus poderosas expresiones faciales, el gentil avaro encanta no sólo a sus padres sino a millones de personas.

En la década que lleva fotografiando recién nacidos, nunca se había encontrado con esa expresión, escribe Lauren Carson, publicando fotos del “lindo” pequeño en las redes sociales como de costumbre. Desde entonces, las fotos del niño de aspecto muy hosco se han difundido por todo el mundo, han recibido millones de clics, se han compartido y comentado decenas de miles de veces. Muchos medios estadounidenses ya han hablado de este asunto. Fotógrafo de Cincinnati En el estado estadounidense de Ohio.

Muchos bebés no parecen muy entusiasmados con este mundo al principio, a juzgar por las expresiones de sus caras. Pero incluso entonces esto puede resultar engañoso. Puede que parezca gruñón, pero es un osito de peluche lindo y tierno, explica Carson en Facebook. Según comentarios de los usuarios, ella no solo está enamorada del pequeño avaro, sino también de muchas personas. Las imágenes, como el propio niño, son preciosas, como, por ejemplo, está escrito allí.

El fotógrafo queda sorprendido y conmovido por el gran interés. Desde su despliegue, Carson dice que ha recibido una avalancha de pedidos. La familia Grumpy Baby también está abrumada por la emoción.

Según Carson, no es la tela en la que está envuelto el niño lo que hace que tenga las cejas peligrosamente fruncidas. El material es muy elástico; si quisiera, podría haberse escabullido, escribió el fotógrafo en respuesta a algunas preguntas de los usuarios. No, no se siente mal, así lo confirma la madre de tres hijos. Son básicamente sus expresiones faciales habituales.