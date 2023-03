Recomendación de compra de mini PC sin ventilador | Foro de ComputerBase

fülle den folgenden Fragebogenaus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]

1. ¿Quieres jugar en PC?

¿Qué son los juegos exactamente? …

cualquier Exactitud? ¿Es suficiente Full HD (1920×1080) o WQHD (2560×1440) o debería ser 4K Ultra HD (3840×2160)? …

¿Configuración de gráficos ultra/alta/media/baja? …

30 ¿Es suficiente para ti? FPS ¿O debería ser 60 o incluso 144 fps? …

No, no hay juegos.

2. ¿Quieres usar la computadora para editar fotos/música/videos o CAD? ¿Como hobby o eres un profesional? ¿Qué software usarás?

Ocasionalmente software de Mathematica

3. ¿Tiene requisitos o deseos especiales (overclocking, una computadora particularmente silenciosa, iluminación RGB, …)?

mini pc sin ventilador

4. ¿Cuántas y cuántas pantallas quieres usar? ¿Número, modelo, resolución, frecuencia de actualización (hercios)? ¿Es compatible con FreeSync (AMD) o G-Sync (Nvidia)? (¡Incluya un enlace al fabricante o compare precios!)

También se puede comprar un monitor 4K 60 Hz de 27 pulgadas o un poco más grande

5. ¿Todavía tiene una computadora vieja, partes de las cuales se pueden reutilizar? (¡Incluya enlaces a las especificaciones del fabricante o compare precios!)

Procesador (CPU): …

Memoria de acceso aleatorio (RAM): …

Tarjeta madre: …

Transductor: …

Alojamiento: …

Tarjeta grafica: …

Disco duro/SSD: …

No

6. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar?

… de 500 a 700 euros

7. ¿Cuándo quieres comprar la computadora? ¿Lo antes posible o puede esperar unas semanas/meses más?

puedo esperar

8. ¿Quieres una computadora?

Recójalo usted mismo (¿Cómo calificaría su conocimiento previo al respecto?) O

¿Fue ensamblado (en la tienda o por voluntarios)?

Dispositivo caducado por favor.

Estoy buscando una mini PC sin ventilador principalmente para navegación, multimedia y uso ocasional de Mathematica. Todavía debe tener una interfaz HDMI para conectar un Smart TV.

He tenido mi IMAC 2010 de 27 pulgadas durante más de 10 años y ha estado funcionando perfectamente durante años. Pero solo úsalo con Windows. (Solo se instala entre horas para la velocidad SSD HDD).

Pero ahora me molesta el ventilador (el tamaño no ha cambiado) y quiero algo sin ventilador. Creo que los nuevos imacs tampoco tienen ventilador. Pero prefiero usar una computadora pequeña con un monitor. Que pantalla me recomiendas?