Reconocer hermanos tóxicos y romper la dinámica. vida y conocimiento

No puedes elegir a tu familia. Naciste en estructuras existentes, tienes tus primeras experiencias de relación aquí y, como niño, estás indefenso a merced de ciertas dinámicas. Sin embargo, la familia es un activo valioso: la sangre es más espesa que el agua, la familia se mantiene unida y los hermanos deben ser los mejores amigos.

Pero, ¿y si no me hacen ningún favor cuando siento que algo anda mal?

entre amor y odio

“Cuando hablamos de toxicidad entre hermanos, rara vez una persona es tóxica en sí misma, es la dinámica entre las personas. Parte de esto se ha arraigado durante muchos años y no cambiará por sí solo”, explica la psicóloga y terapeuta de parejas de Berlín. . Anita Morbacher.

En esta dinámica pueden prevalecer sentimientos muy contradictorios hacia un hermano o hermana: amor, ira, necesidad de cercanía, envidia, lealtad, etc.

Anita Morbacher es psicóloga y terapeuta de parejas con sede en Berlín. Foto: Anna Wasilewski

¿Cómo sé si mi relación entre hermanos es tóxica?

▶︎ control S

¿No te sientes libre en la forma en que vives tu vida u obligado a hacer cosas que realmente no quieres hacer? ¿Tienes ciertas expectativas que cumplir?

▶︎ manipular

¿Estás tratando de influenciarte y guiarte en tus decisiones? Si es necesario, otras personas también son expulsadas para explotar sus contactos.

▶︎ indiferencia

¿Qué no estás haciendo lo suficientemente bien? ¿Tus logros o menosprecias tu persona? ¿Lo que haces nunca es apreciado?

▶︎ Imprevisibilidad

¿Sucede algo inesperado a menudo que te hace sentir incómodo? ¿Te sorprenden las cosas negativas? ¿Realmente no sabe qué esperar cuando llame?

▶︎ sabotaje

eres corrupto ¿Se difunden mentiras sobre ti? ¿Se le impide tener éxito?

▶︎ irresponsabilidad

¿No puedes contar con tu hermano/hermana? ¿No se cumplen los acuerdos? eres tu el culpable ¿Eres deshonesto?

Que estás haciendo ahora

Morbacher: “Pregúntate qué sentimientos surgen cuando piensas en la persona en cuestión. ¿Cómo te sientes cuando llamas? ¿Qué haces cuando sabes que te vas a encontrar?”

el siguientePiensa en la fuente de estos sentimientos. ¿Se siente responsable u obligado? ¿Sientes un amor profundo? ¿Tienes miedo de algo?

Entonces ten en cuentaQué quieres y qué necesita cambiar. “Sea realista y específico. ¿Qué tendría que cambiar la otra persona para que usted no se sintiera así? ”

Ahora mírate a ti mismo y a tu lote. “Este punto es en realidad el más importante”, asegura la psicóloga. “Eres responsable de ti mismo. Era diferente cuando eras un niño, pero ahora eres un adulto. No tienes que ponerte en una situación que no te conviene. Esto no tiene que ver con el egoísmo, sino con el autoconocimiento. -proteccion.”

Sepa que la dinámica no cambiará a menos que la empuje. Pregúntese: ¿Qué hago si siento que se están cruzando mis límites? También pueden ser pequeñas cosas. Por ejemplo, si entras en pánico cuando tu hermano o hermana te llama, o si estás constantemente en una posición en la que no puedes decir que no:

“Aquí hay que aprender a dar los primeros pasitos y, por ejemplo, no contestar siempre el teléfono, eso es muy difícil para muchos, al fin y al cabo, esa dinámica existe desde hace muchas décadas.

Si siente que no puede establecer límites, confronte la pregunta: ¿Cómo me sentiría si siguiera teniendo el mismo problema dentro de cinco o diez años? ¿Qué piensas de tu vida, de los momentos en que eras infeliz?

Morbacher: “Sepa que usted es parte de la dinámica y que solo usted puede acabar con el sufrimiento”.

Encuentra la conversación. Trate de aclarar la situación con sus hermanos y enfatice que algo debe cambiar. “Si la conversación no es productiva, céntrate en ti y en tu comportamiento, porque eso está en tus manos”, dice la psicóloga.

Si cambia su patrón de comportamiento, algo sucederá en el otro lado también. “Puede haber distancia. Pero esa es la única forma en que existe la posibilidad de una cercanía renovada en algún momento. Pero solo si realmente lo deseas. A veces, un corte obvio no se puede evitar”.

