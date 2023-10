Recuerde de Kaufland y Rio: los hot dogs pueden enfermarlo

Página principal consumidor

Recordatorio que afectó a los clientes de Kaufland y Rio: en sucursales de varios estados federados se vendieron hot dogs que podían causar problemas de salud.

Importante – el actual Él recuerda Los hot dogs, entre otras cosas, afectan a los clientes supermercado-Cadenas Rewey y Kaufland. Motivo de la retirada del producto: Durante la inspección realizada por el fabricante, se descubrieron bacterias dañinas: Listeria monocytogenes. Pueden causar enfermedades graves, informes wa.de.

Recuerde de Rewe y Kaufland: la Knackwurst de Turingia puede enfermarlo

Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH retira del mercado el siguiente producto:

proyecto Knackwurst de Turingia con ajo Unidad de empaque 300 gramos durabilidad Mejor antes del 26 de octubre de 2023, 1 de noviembre de 2023, 14 de noviembre de 2023 marcando mucho 348 Fecha de producción 12 de septiembre de 2023 Motivo del retiro Listeria monocytogenes – bacterias

Según el fabricante, las ventas las realizaba Kaufland en los estados federados de Baviera, Hesse y Turingia, así como en Turingia, en los mercados de Rewe y en sucursales de Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH. El artículo se vendió abierto en mostrador entre el 18 de septiembre y el 19 de octubre. Los productos envasados ​​ya se distribuyeron a los beneficiarios de Brandeburgo, Sajonia y Turingia.

El retiro del mercado también se publicó en el portal de advertencias alimentarias de la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria.

Meininger Wurstspezialitäten GmbH recomienda que la Knackwurst de Turingia con ajo afectada por la retirada no se consuma, sino que se deseche o se devuelva a la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el retiro del mercado, puede comunicarse con el servicio de atención al cliente del fabricante al 0151/19564121.

Algunos lotes de Knackwurst de Turingia con ajo se ven afectados por la abstinencia. © Productos de embutido Meininger de Thuringia GmbH

Mencione la Knackwurst de Turingia: riesgos para la salud derivados de la listeria

La listeria no es algo con lo que haya que meterse. La bacteria Listeria monocytogenes que se encuentra en la carne puede causar listeriosis. Suele aparecer a los 14 días con fiebre y diarrea. En particular, las personas mayores, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las mujeres embarazadas pueden desarrollar septicemia o meningitis como resultado de dichas infecciones. Se vuelve a poner especial énfasis en las mujeres embarazadas. Incluso si la madre no presenta síntomas, el feto puede sufrir daños.

Recientemente, dos alimentos populares se vieron afectados por el retiro del mercado. Al mismo tiempo Doce productos de quarks estaban en peligro por objetos metálicos. Casi simultáneamente Dos fabricantes retiraron del mercado distintos cartones de leche.