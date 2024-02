Recuperación espontánea del cáncer: ¿existe realmente tal cosa?

24vita Enfermedades cáncer

de: Yasmina Deshma

el presiona divide

¿Puede el tumor desaparecer sin tratamiento? Los expertos dicen que esto sucede muy raramente. Como paciente, no debería esperar esto.

Siempre hay informes en los medios de comunicación sobre personas que se recuperan del cáncer sin tratamiento. Muchas de estas historias pueden estar incompletas o incorrectas. Sin embargo, hay casos muy raros en los que se puede demostrar la recuperación sin tratamiento médico. Hasta qué punto son posibles estos “milagros médicos” sigue siendo una cuestión de interés científico. Es probable que los mecanismos detrás de esto sean valiosos para futuros tratamientos contra el cáncer. Cualquier persona que padezca cáncer debe ser consciente de que, estadísticamente hablando, esta remisión espontánea es extremadamente rara. Así que no debes confiar en ellos.

¿Qué entienden los médicos por recuperación espontánea?

El fenómeno de la recuperación espontánea fascina a la ciencia, pero estadísticamente es muy raro en el cáncer. (Avatar) © Westend61/Imago

El cáncer es una enfermedad que generalmente se desarrolla sin tratamiento. Los expertos hablan de “cura” cuando la enfermedad desaparece por completo y no vuelve a aparecer a lo largo de la vida. Dado que la probabilidad de que los tumores vuelvan a crecer después de cinco años es muy baja, una persona se considera “curada” después de este período. Sociedad Bávara contra el Cáncer Yo fui informado. Sin embargo, nunca se puede descartar por completo una recaída.

Si el cáncer regresa, los expertos lo llaman remisión o remisión. Sin embargo, esto no es automático porque es posible que el tumor no sea visible en una ecografía, una tomografía computarizada, una resonancia magnética u otros procedimientos por imágenes, pero es posible que aún haya células cancerosas presentes en el cuerpo.

Entonces, ¿cuándo se puede hablar de “recuperación espontánea”? Las opiniones de los expertos sobre esto varían. La mayoría de la gente quiere decir ruidoso Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) Con recuperación espontánea pero en alguno de los siguientes escenarios:

El tumor ha retrocedido por completo sin tratamiento.

El tumor retrocedió durante el tratamiento sin que esto se explique en términos de medicina oncológica.

El tumor regresa después del fracaso del tratamiento inicial.

¿Recuperación espontánea o éxito terapéutico?

A veces, un cese prolongado del crecimiento del tumor o un tumor que ha retrocedido parcialmente se denomina resolución espontánea. La identificación también se vuelve difícil si el tratamiento se ha realizado antes pero no está claro si sigue siendo eficaz, o si el efecto se produce más tarde de lo habitual o es inesperadamente fuerte. alto Expertos del DKFZ Por lo tanto, estrictamente hablando, sólo podemos hablar de recuperación espontánea si el paciente no recibe ningún tratamiento y muere la última célula cancerosa del cuerpo.

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Es difícil determinar con qué frecuencia se produce la curación espontánea porque no existen cifras fiables. La mayoría de las veces se registran como estudios de casos individuales (y, por tanto, llegan a los medios de comunicación) o no se registran en ninguna base de datos. Además, este fenómeno es difícil de investigar por razones éticas. Según los expertos, la recuperación espontánea completa es extremadamente rara, aunque es más común en ciertos tipos de cáncer, como el melanoma, el cáncer de riñón y el linfoma. Sin embargo, rara vez ocurre en cánceres comunes como el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón.

¿Qué puede contribuir a la curación espontánea?

Es difícil determinar qué puede conducir a una recuperación espontánea y, lo que es más importante, difícil de verificar científicamente. Algunos de los afectados afirman tener nuevas actitudes en la vida, una fe y una espiritualidad más fuertes, un trabajo de sensibilización o incluso una forma positiva de afrontar la enfermedad. En la investigación, estas explicaciones se denominan “enfoques psicoespirituales”. Pero debes darte cuenta de que esto es sólo especulación y que no sólo necesitas la “actitud correcta” o la “fuerza de voluntad” para estar saludable. Incluso los autoproclamados “curanderos milagrosos” cuestionables deben ser tratados con extrema precaución.

El peligro de la confusión: psicoespiritualidad y psiconeuroinmunidad

De hecho, los factores psicológicos pueden promover la curación, porque la psique y el sistema inmunológico están vinculados. Los expertos llaman a estos mecanismos psiconeuroinmunología: se supone que los sistemas inmunológico, nervioso y hormonal están vinculados entre sí y, al menos parcialmente, se influyen entre sí. Por ejemplo, ver estudiosEl estrés tiene un efecto negativo sobre el sistema inmunológico. Es cuestionable hasta qué punto estos fenómenos pueden trasladarse al cáncer.

Recuperación espontánea en el cáncer – posibles explicaciones a nivel celular

Si realmente se produce una curación espontánea, en mi opinión Expertos del DKFZ Sólo ocurrieron dos casos: se indujo la muerte celular normal en las células cancerosas y estas murieron. O las células pierden sus propiedades “malas” y se convierten en células corporales normales y sanas. Esto pudo haber sucedido como resultado de los siguientes eventos:

Procesos inmunológicos: el sistema inmunológico reconoce y combate las células cancerosas.

Inhibición de la angiogénesis: los vasos sanguíneos que alimentan el tumor ya no crecen

Inhibición de la telomerasa: se inactiva una proteína específica de las células cancerosas y se restablece el envejecimiento normal de las células.

Efectos hormonales: las hormonas pueden impedir que las células cancerosas se dividan

A veces, la curación espontánea se produce como resultado de una infección. Una explicación para esto es que la inflamación en el cuerpo causada por una infección también ataca a las células cancerosas.

Ralentizar la inflamación en el cuerpo: Diez alimentos que ayudan Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.