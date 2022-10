Refiriéndose a Schroeder: el ex campeón mundial de ajedrez Kasparov abofetea a Merkel y Schulz

Garry Kasparov, mundialmente famoso como el maestro del juego de ajedrez, es uno de los críticos más destacados del presidente ruso Putin. En una publicación de varias partes en Twitter, aborda la política alemana hacia Rusia bajo los cancilleres Schulz, Merkel y Schroeder, con un juicio devastador.

El ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov criticó duramente a la ex canciller Angela Merkel y a su sucesor Olaf Scholz por la política y el conflicto de Rusia: “Merkel está dando otro paso adelante en su desastroso legado de complacer a Putin”. Kasparov escribe en Twitter. Al decir que Rusia es esencial para la paz europea, como si no fuera el único instigador de la guerra, como si sus políticas no le dieran a Putin miles de millones para construir esta máquina de guerra. Merkel últimamente confirmado de nuevoEsa paz duradera en Europa “sólo con la participación de Rusia” puede lograrse.

Kasparov, quien ha sido una figura de oposición comprometida contra el régimen de Vladimir Putin en Rusia durante años, adopta una postura dura con el actual canciller Olaf Scholz en otra parte de su tuit: “Schulz al mismo tiempo quiere asegurarse de que todos los tanques alemanes sean enviados a “Ucrania nueva e ilesa por el desfile de la Victoria en Kyiv, nunca en una pelea. ¿También está esperando futuros acuerdos con el criminal de guerra Putin?”

Con una aparente ironía, Kasparov luego compara a su predecesor Gerhard Schroeder: “Tu predecesor Schroeder, por otro lado, es casi respetable, trabaja abiertamente para Putin como empleado, defensor y delantero”. Kasparov luego especula sobre los motivos de Merkel para su política y, de una manera un tanto conspiradora, plantea la pregunta de si Putin tiene información que incrimine a Merkel.

Kasparov, de 59 años, es uno de los críticos más famosos del Kremlin. gobierno ruso ponerlo recientemente Junto con el ex crítico de los oligarcas y Putin, Mikhail Khodorkovsky está en la lista de “agentes extranjeros”.