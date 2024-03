Relación a largo plazo: ¿Has sido el amante durante años?

A menudo, en las historias sobre infidelidad, el foco está en la pareja: en la persona que tiene que perdonar o en la persona traicionada que tiene que elegir entre una pareja y una aventura. Pero ¿qué pasa con los amantes, la pareja del fondo?

Más sobre este tema :

La vida como problema

Amorío :

“Estoy agradecido por esto”

camaradería :

“No quiero ser la segunda esposa”



Estas mujeres u hombres a menudo son objeto de críticas morales, etiquetados como culpables y sus motivos ignorados. Por eso queremos dedicarnos a estas personas, que también son pareja, muy diferentes: secretas e invisibles, y que se enfrentan a muchos desafíos.

Queremos saber: ¿Cómo se siente estar de guardia durante años? ¿Cuando no puedes aparecer en público como pareja con alguien a quien amas, o al menos no sin temor a quedar expuesto? ¿O en esta estructura tripartita también existe una oportunidad para las personas que no buscan una verdadera asociación o incluso son secuestradas?

Buscamos personas que nos cuenten cómo pasaron años en una aventura. Ya sea que esperen un futuro juntos o si tienen que trazar la línea en algún momento. ¡Cuéntanoslo!

El contenido externo se integra en esta etapa. Necesitamos su consentimiento para verlo Por favor active javascript para ver este contenido. seguimiento

Escríbenos sobre tus experiencias usando el formulario, en los comentarios o vía correo electrónico [email protected]. Queremos publicar artículos seleccionados en ZEIT ONLINE, de forma anónima si lo desea.