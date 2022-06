Relanzamiento de “The Last of Us”: Parte 1 para Playstation 5 y PC

Sony está relanzando la primera parte de “The Last of Us” para PlayStation 5. Sony anunció en el Summer Games Festival que la nueva versión llegará a la generación actual de consolas con gráficos mejorados. El lanzamiento de Playstation 5 está programado para el 2 de septiembre.

“The Last of Us” se lanzó para PlayStation 3 en 2013, seguido de una secuela en 2020. Ambos juegos se encuentran entre los mejores títulos de Playstation de la última década. “The Last of Us Part 1”, el nombre del remake, también está en desarrollo para PC por primera vez, pero Sony no ha dado una fecha de lanzamiento para esta versión. No se ha anunciado una versión para Playstation 4, por lo que los jugadores deberán estar satisfechos con un mod lanzado en 2014.

En el Summer Game Fest, Sony mostró un video de juego muy parecido a “The Last of Us Part 2” gráficamente. A cambio, las animaciones y los efectos están en un alto nivel, y el estudio de desarrollo de Naughty Dog también promete sistemas de juego refinados, como una mejor IA. Los modelos de personajes de los personajes principales Ellie y Joel también se han actualizado al nivel de la Parte 2.

Multijugador con elementos de la historia.

Además del remake de “The Last of Us”, Sony está trabajando en una rama multijugador de la serie de juegos postapocalípticos. Aún no hay nombre ni fecha de lanzamiento, solo se puede ver una pequeña imagen conceptual significativa.

Imagen conceptual de un juego multijugador ambientado en el universo de The Last of Us (Foto: Sony)

El juego multijugador se pensó originalmente como una adición multijugador a The Last of Us Part II. Después de eso, sin embargo, se reconoció un mayor potencial, dijo Neil Druckman, presidente de Naughty Dog. En consecuencia, durante dos años el estudio ha estado trabajando en un juego independiente en línea que tiene como objetivo combinar las famosas habilidades narrativas de Naughty Dog y los sistemas multijugador. Más información seguirá en 2023.



(y entonces)