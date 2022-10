Renuncia Gonzalo Higuaín: Argentina llora Pipita – Deporte

La noche del lunes, el delantero Gonzalo Higuaín, de 34 años, sorprendió al público. Con la noticia de que quería terminar su carrera en la Major League Soccer al final de la temporada que ahora está cerca de los playoffs del campeonato. Por lo tanto, sus goles marcados en los EE. UU. para el club Inter Miami de la leyenda del fútbol inglés David Beckham serían los últimos. Unos miles de kilómetros al sur, en su tierra natal argentina, el anuncio estuvo acompañado de letras sorprendentemente emotivas, mientras Higuaín hablaba entre lágrimas del dolor que se apoderaba de todo el país.

¿Esperaba Higwan tanto dolor? Sorprendió porque la relación del atacante con los medios y aficionados argentinos, para ser honesto, necesitaba mejorar desde 2014. Para ser más precisos: corrió hacia la línea de meta en la derrota por 1-0 contra Alemania en la cara del portero Manuel Neuer.

Toni Kroos cabeceó el balón de manera increíble todos los días, el único Mats Hummels de Argentina en el mundo, luego de fallar por completo a Higuaín cuando intentaba devolverle el balón a su compañero de equipo Neuer. sobre sus talones. Pero Higuaín giró y puso el balón fuera de la portería. ¿Le cometió falta Neuer en aquella final tras el penalti? Inadecuado.

Más aún después de que Higuaín desperdiciara otra gran oportunidad contra los anfitriones en la final de la Copa América del año siguiente en Chile. Al hacerlo, jugó su papel en extender el tiempo de la selección argentina sin un título y solo terminar con una victoria en la Copa en 2021. Esas exhibiciones en los grandes playoffs fueron la ruina de Higuaín.

“Fui el mejor número 9 del mundo hasta 2014, eso terminó después del partido contra Alemania”, dijo hace unos días. Higuaín fue constantemente objeto de burlas, especialmente en Internet. “No es suficiente que la mitad de Argentina lo odiara. Ahora la mitad de Italia lo odia”, decía un comentario que se volvió viral cuando el delantero dejó el club SSC Napoli de Diego Maradona en 2016 para unirse a la Juventus, de todos los lugares.

¿Seguir en el fútbol? No es masoquista, dice Higuaín

El martes, sin embargo, los homenajes de repente sonaron a esquelas: No se leyó nada malo sobre el hombre al que en casa llamaban “Bibida” porque a su padre, futbolista, lo llamaban “Biba” por su diente. Al contrario: para los diarios, Gonzalo Higuaín, el jugador que ganó 14 títulos en 17 años profesionales, de repente, para River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, AC Milan, Chelsea, Inter Miami y la selección de Argentina. Ha marcado 362 goles en 780 partidos.

En la temporada 2015/16, marcó 36 goles en 35 partidos de la Serie A italiana, rompiendo un récord de casi 90 años. Y es probable que se una a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como el jugador con más partidos. “Di todo y más que eso”, dijo entre lágrimas el lunes, y agregó: “Al final de la carrera más maravillosa que pude haber tenido, siento que el fútbol me dio mucho”.

Sin embargo, eso no significa que quiera seguir en el fútbol. “Sería masoquista”, insistió recientemente, “si dejara el fútbol, ​​porque las exigencias eran demasiado grandes, y me sumergiera en la misma situación”. Declaró que quería dedicarse a la familia y “hacer lo que me place”. Esta vez fue su lucha contra el bullying en Internet, donde se lo querían restregar en la cara, y su imagen en ocasiones se le fue de las manos. Pero no sorprende dados los pasatiempos que tiene: la cocina y el vino.