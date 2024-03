Reseña de temporada de la serie dramática alemana El fin de los tiempos en WOW y Sky

Adictos a las series Noticias Comentarios

Martina Gedek en la serie “Helgoland 513” © Sky

Con “Helgoland 513”, el último proyecto de serie de Alemania en WOW y Sky comienza con una coherente historia del fin de los tiempos que aborda cuestiones provocativas tanto desde el punto de vista social como filosófico. Puede averiguar si la temporada está a la altura de ese estándar en nuestra revisión de la temporada.

ADVERTENCIA DE SPOILER: ¡Esta publicación puede contener pistas sobre la continuación de la trama!

Esto es lo que sucede en la serie “Helgoland 513”

En un futuro próximo: Hace años, en Heligoland 513, un virus mortal azotó a la humanidad y rápidamente provocó el colapso de la civilización. Sólo un lugar es seguro en Alemania: Heligoland, aislada del mundo exterior. En la isla viven 513 personas, porque el refugio en alta mar no puede soportar más. Para mantener el status quo prevalecen leyes brutales y moralmente cuestionables. Cualquiera que infrinja las reglas acaba al final de la lista formada por todos los residentes. Una votación simulada decide quién debe morir y quién todavía tiene la oportunidad de demostrar su valía en la isla.

Mientras reina el caos en el continente, la gente de Helgoland cree que se deja llevar por una falsa sensación de seguridad. Pero mientras el doctor Marek (Alexander Vieling) realiza despiadadamente experimentos en humanos para desarrollar una vacuna, la riqueza del asilo despierta los deseos del Conde (Samuel Finzi), que lidera una banda de mercenarios fuertemente armados en Hamburgo. . La “alcaldesa” Beatrice (Martina Gedek) todavía tiene las riendas firmemente en sus manos, pero ¿por cuánto tiempo?

Infinidad

Antes de entrar en más detalles sobre la historia y la ejecución de “Helgoland 513”, digamos primero que lamentablemente no merece la pena echar un vistazo más de cerca a la serie. No es porque la historia sea mala, la actuación no sea suficiente y las imágenes sean malas. Todo lo contrario. Pero, ¿por qué deberías invertir casi 300 minutos de tu vida en un programa que termina con un enorme suspenso y cuando antes de su lanzamiento estaba claro que no habría extensión?

La razón de esta lamentable situación es que… cielo El fin oficial de la producción alemana se anunció hace meses, por lo que estaba claro que “Helgoland 513” sólo recibiría esta temporada. Después de todo, hay pocas posibilidades de que los creadores de la serie Veronika Priefer, Robert Schwentke y Florian Wentsch encuentren un lugar en el proyecto en otro proveedor de streaming o en una de las emisoras públicas.

Hipótesis

Eso sería genial para ellos, porque la distopía alemana en realidad muestra algunos estilos poderosos que valía la pena explorar más de cerca. La premisa real es muy simple y, francamente, incluso un poco ilógica, pero sigue siendo interesante. El virus de la viruela se propagó por todo el mundo hace 15 años y acabó con una gran parte de la humanidad en muy poco tiempo. Las estructuras de la civilización colapsaron y desde entonces han reinado el caos, la violencia y el canibalismo. El virus sólo se propagó en la isla costera de Helgoland.

Esto se debe principalmente al estricto liderazgo de la isla bajo la fría ex vendedora Beatrice, que introdujo leyes restrictivas y actuó como dueña de la vida y la muerte. Junto a ella está el doctor Marek, que perdió a su esposa a manos de una turba enfurecida y está intentando por todos los medios desarrollar una vacuna. Junto con varios otros cómplices, él y Beatrice obligan a aproximadamente la mitad de la población de la isla a una muerte segura durante el colapso. Desde entonces, la población de Helgoland ha llegado exactamente a 513 personas. Por ejemplo, si nace un niño, el residente debe morir por él.

Estos edificios están muy extendidos en el género de la distopía y se han utilizado de diversas formas, por ejemplo, en la clásica película de ciencia ficción “Logan's Run”. La novedad es que los creadores de la serie juegan hábilmente con una serie de cuestiones morales y sociales y, en ocasiones, las llevan al extremo con un toque de humor negro. Por ejemplo, cualquiera que conozca el logotipo de una especie ficticia llamada Vulcanos se familiarizará rápidamente con la forma en que Beatrice dirige Helgoland. Porque la regla básica de la isla es de naturaleza utilitaria y apunta a la idea de que las vidas de muchos son más pesadas que las de unos pocos.

Temas fuertes

Sin embargo, en este caso, el cálculo es erróneo porque, como descubrimos en la última parte de la temporada, Heligoland estaba habitada por aproximadamente 1.000 personas al comienzo de la trama, la mitad de las cuales Beatrice embarcó en un ferry hacia el continente. a punta de pistola y enviada directamente con ella, en medio del brote del virus. Por supuesto, puedes y debes preguntarte cómo actuarías si supieras que sólo una parte del grupo podría sobrevivir. ¿A quién sacrificarás y por qué?

¿Sería siquiera posible dejar atrás a individuos supuestamente menos útiles o más débiles? En “Helgoland 513”, Martina Gedek desempeña un papel clave que te hace mover la cabeza con disgusto ante tales pensamientos, desempeñando su papel de supuesta salvavidas de una manera maravillosamente repugnante. No hay nada agradable en Beatrice. Su preocupación nunca es por los demás, sino siempre sólo por ella misma: es tiránica, ávida de poder, sin escrúpulos y calculadora.

Sin embargo, tiene cierto carisma y sabe atraer a los demás en sus puntos más débiles. Por ejemplo, consigue fácilmente manipular como mejor le parezca a la reportera de la isla Lola (maravillosamente interpretada por Katherine Angerer), que supuestamente produce vídeos diarios para los residentes de la isla. Pero proyectan un amargo cinismo en la pantalla, como rápidamente queda claro. Cuando Lola se para frente al tablero con los 513 nombres, como en un examen, nombrando a los tres candidatos que pronto tendrán que tirarse por un acantilado o hundirse en las marismas encadenados a una jaula, casi te deja sin aliento. la exagerada ligereza. Es en momentos como estos cuando “Helgoland 513” muestra sus puntos fuertes al máximo y demuestra que la distopía puede hacer mucho más que simplemente crear imágenes CGI altamente pulidas para la pantalla grande.

Los creadores asestan otro golpe a las filas lamentablemente crecientes de teóricos de la conspiración y creyentes en el populismo. La esposa de Mark es brutalmente asesinada al mismo tiempo que encuentra al Paciente Cero con la oportunidad de obtener el antídoto. Lo interesante es la justificación dada por la mafia de que el virus fue creado por científicos que ahora quieren hacerles pagar por el fin del mundo. Estas imágenes hacen que los espectadores con cierto conocimiento histórico se sientan desagradablemente recordados de la sangrienta e inhumana Revolución Cultural y la Revolución de Agosto Rojo de 1966 en Beijing, en la que cientos de académicos y profesores fueron victimizados sin motivo alguno.

La idea básica detrás de tales escenas es clara: mostrar que el barniz de la civilización es muy delgado y podría romperse en cualquier momento si el líder incita lo suficiente a las masas. El miedo siempre ha sido un medio eficaz para estimular la histeria colectiva y convertir a personas normalmente pacíficas en una turba frenética que porta antorchas y horcas.

Longitudes

Todo esto hace que “Helgoland 513” sea genial. Por un lado, la serie podría haberse convertido en una pequeña joya si se le hubiera dado más tiempo en forma de temporadas adicionales, pero, por otro lado, el número de episodios se redujo a seis. . Especialmente en el último tercio aparecen algunas longitudes aquí y allá, lo que se nota especialmente en el cuarto y quinto episodio.

Es posible que la trama real sobre el conde, que quiere conquistar la isla, simplemente se haya intensificado en algunos lugares, sobre todo porque el hijo de Beatrice, Hendrik (Lazo Breeding), que es desterrado al continente, al final permanece pálido y sin sentido a pesar de su arrebatos Sin restricciones. De violencia. Claro, el personaje es importante para la continuidad de la trama, pero la fluctuación constante entre la brutalidad y las quejas (perdón por las duras palabras) convierte al personaje en una molestia que ni siquiera quieres odiar.

La red de relaciones en la isla funciona mucho mejor, como la que existe entre la hija de Lola, Fiona (Tijan Marie), su novio y su madre. Fiona es rebelde, terca y, a menudo, antipática, pero siempre comprensible. El técnico Iolek (Salam Tadesse) también aporta aspectos importantes a la atmósfera de la temporada. Infringe la ley construyendo en secreto una radio, pero sólo lo hace para salvar a su esposa, que vive sola en un barco. A lo largo de la serie, se convierte en el objetivo de Beatrice, quien elimina a todos los oponentes percibidos o potenciales para cortar de raíz cualquier contradicción.

Por último, pero no menos importante, están Marek y su hijo Linus (Tobias Reisch), una de las pocas personas inocentes de la isla que se infecta mientras intenta encontrar un antídoto. En el séptimo episodio, Marek le confiesa a Linus moribundo que estuvo involucrado en el asesinato de casi 500 personas para salvarlo. Sin embargo, gracias a la sólida interpretación de Alexander Feling, sientes compasión por el personaje, porque aunque el Doctor actúa repetidamente moralmente mal, al menos está tratando de salvar a la humanidad. Se da cuenta de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y, en última instancia, intenta dar sentido a sus acciones, pero pierde toda motivación con la muerte de Linus. Evidentemente no podía negar el toque de Josef Mengele.

Conclusión

Como se puede ver en el guión hasta ahora, “Helgoland 513”, a pesar de su corta duración, es una televisión inteligentemente escrita con sentimiento y sentimiento, pero recibió una paliza antes de que se emitiera la temporada. Desafortunadamente, el episodio final termina con un suspenso dramático que puede haber cambiado por completo la ya tensa estructura política de la isla y haber reorganizado las cartas. Es una pena que probablemente nunca veamos cómo se desarrolla la historia.

Sin embargo, damos cuatro puntos sobre cinco por lo conseguido hasta ahora.

Finalmente, aquí está el tráiler de 'Helgoland 513'