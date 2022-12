¿Resfriado o gripe? Esté atento a los síntomas repentinos

a: Natalie Hall con un pene

separar

A muchas personas les gusta hablar sobre la gripe y el resfriado cuando están pasando por una infección. Las enfermedades difieren en síntomas muy específicos.

El otoño y el invierno no son solo estaciones frescas. Los virus de la influenza también están en aumento. Además del coronavirus, la influenza, el agente causal de la gripe real, causa problemas a las personas. Aunque los llamados Mellizo No se asuste, dicen los expertos, pero aún así es importante tener especial cuidado en las próximas semanas. En la estación fría con aire seco, es más fácil que los patógenos y gérmenes ingresen al cuerpo a través del tracto respiratorio y las membranas mucosas. El frío debilita el sistema inmunológico. Pero, ¿cómo saber si hay uno? Frío¿Coronavirus o gripe? Un paciente contrajo el virus en el otoño y tuvo que determinar en pocas horas qué tan grave era la verdadera gripe en comparación con un resfriado como él. 24vita.de mencionado en la entrevista.

Un verdadero resfriado o gripe: “Escalofríos y dolor repentinos”, recuerda el paciente

La infección por el virus de la influenza generalmente aparece uno o dos días después de la infección con síntomas repentinos como escalofríos y fiebre. (imagen icónica) © AndreyPopov / Imago

“Fui a trabajar como de costumbre ese día, en realidad todo fue como siempre. También almorcé con mis colegas normalmente, en realidad me sentí relativamente normal y en forma”. *De Munich en ese momento: Tenía infectado con el virus de la gripe, los primeros síntomas graves se notarán en muy poco tiempo. De acuerdo con la Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA) Las personas con síntomas sienten los primeros síntomas relativamente rápido después de la infección, dentro de 1 a 2 días.

Puede encontrar temas de salud aún más emocionantes en nuestro boletín gratuito 24vita, al que puede suscribirse aquí.

Lo insidioso: los pacientes pueden ser contagiosos el día antes de que comiencen los síntomas y Virus de la influenza hasta siete días después de la aparición de los primeros síntomas Transferirlo a otras personas. En particular, los niños o las personas con sistemas inmunitarios debilitados eliminan patógenos durante un período más prolongado. Instituto Robert Koch (RKI).

Estos virus y bacterias nos enferman Ver galería de fotos

“Al final de la tarde, noté que me estaba cansando y temblando un poco, pero al principio no me lo tomé en serio. Le dije a mi esposa alrededor de las 5:30 p. m. que estaría en camino. Hacía relativamente calor en el metro, y estaba casi hosco. , Pero incluso entonces sentí que tenía un poco de frío. Cuando llegamos a casa, pasó muy rápido. Mirando hacia atrás, siento como si hubieran ‘tirado’ el enchufe. Me mareé, y sentí dolor en todo el cuerpo, como un dolor en el estómago, tan musculoso, increíble, y escalofríos, tan fuerte, y de repente, solo pude caerme en la cama, me dolía todo, fue muy fuerte, por suerte mi Mi esposa estaba allí y me podía ayudar, también era muy concienzuda e intuitivamente correcta, como me dijo más tarde, usaba una máscara facial, desinfectaba todas las superficies necesarias y alejaba a nuestro pequeño hijo de mí, lo cual tampoco era fácil. “Incluso dormía en la sala de estar para protegerse de una posible infección”, dice Stefan F. en una entrevista. 24vita.de.

Resfriado y gripe: ¿Cuáles son los diferentes síntomas de la gripe?

decisivo La diferencia entre un resfriado y la gripe. Es el curso de la enfermedad y la naturaleza de los síntomas. En el caso de la gripe, las personas con gripe se sienten muy mal a las pocas horas y desarrollan los siguientes síntomas:

Alta temperatura

la piel de gallina

transpiración

agotamiento

Dolor de cabeza

Dolor en las extremidades y articulaciones.

dolor muscular

Tos

Dolor de garganta

Anorexia

Mareo

El ex paciente de influenza Stephen F. Me duele cada movimiento, como me duele cada pequeño músculo de mi cuerpo. Esto continuó durante varios días también. Al día siguiente llamamos al médico de familia e inmediatamente sospecharon influenza o corona, según los síntomas que describimos. Se suponía que debía ir a la clínica tan pronto como pudiera hacerme una prueba de frotis. Un día después recibí el diagnóstico: gripe.

Corona e influenza: la vacunación ayuda

Los médicos recomiendan vacunas anuales de refuerzo regulares contra la influenza debido a la gravedad de los síntomas y las posibles complicaciones de la infección por influenza, como latidos cardíacos irregulares y neumonía. los La vacunación contra la influenza debería proteger contra un curso severo de infección por corona capacidad.

*El nombre ha sido cambiado por los editores.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.