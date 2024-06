Responsable de la marca Volkswagen: “Actualmente hay mucho sentimiento contra la movilidad eléctrica”

Thomas Schäfer, responsable de la marca Volkswagen, habló en entrevista con el portal Periódico automático Se le conoce como “gran ventilador eléctrico”. “¡La conducción eléctrica es realmente divertida!” El futuro pertenece a la movilidad eléctrica. Es el camino correcto: “por el clima, por la economía y por cada vez más clientes”. Con su larga autonomía y sus rápidos tiempos de carga, los coches eléctricos ya son “muy adecuados para el uso diario”. Pronto se extenderá ampliamente.

Cuando se le preguntó sobre la débil demanda actual de movilidad eléctrica, el directivo dijo que esto no se debe solo al bono de compra del gobierno que fue cancelado repentinamente a finales de 2023. Además, los altos precios actuales de la electricidad no son particularmente beneficiosos. Los precios no se corresponden con la realidad del mercado, ni siquiera en algunos casos en el sector privado. Sin embargo, supone que los precios volverán a bajar, “ya que ningún proveedor puede resistir el mercado por mucho tiempo”.

Recientemente se ha pedido que se cancele la eliminación efectiva de los motores de combustión en la UE hasta 2035. “Estas exigencias son insuficientes”, afirma Schäfer. La industria del automóvil es una industria que invierte a largo plazo. El Grupo Volkswagen está invirtiendo mucho dinero en movilidad eléctrica: “Pensar que en algún momento se puede simplemente pulsar el botón de pausa y volver a empezar no es realista. No sólo para nosotros, sino para toda la industria automovilística”.

“Actualmente hay mucho sentimiento en contra de la movilidad eléctrica”, continuó el director. Esto no ayuda en el desarrollo de esta tecnología. La movilidad eléctrica no es tan complicada como se afirma. “Tenemos un plan y tenemos que implementarlo de manera consistente ahora. Esta es una tarea compartida y también es importante que la infraestructura continúe expandiéndose rápidamente. Las “caídas medias” no son inusuales cuando se intensifica la nueva tecnología.

“Para mí, la movilidad eléctrica es el único camino correcto”.

“Para mí, la movilidad eléctrica es el único camino correcto”, destacó Schäfer. “Sí, la transición es desalentadora, pero está claro que la movilidad eléctrica prevalecerá a largo plazo”. En lo que respecta a la movilidad, el combustible electrónico también está justificado en algunas aplicaciones, y lo mismo se aplica al hidrógeno. “Pero en el sector de los turismos no hay otra opción que la conducción eléctrica con batería”.

Actualmente existe una demanda creciente de motores de combustión e híbridos. Actualmente, esta es una ventaja competitiva para Volkswagen con su amplia cartera. Puedes ofrecer lo que el cliente quiere”, explicó Schaefer. “Pero esto no cambiará el giro de la cartera hacia ‘E'”, señaló.

Hasta ahora se ha dicho que a partir de 2030, los vehículos eléctricos deberían representar al menos el 70 por ciento de las ventas principales de la marca Volkswagen en Europa. En Estados Unidos y China debería ser más del 50 por ciento. Según el responsable de la marca Volkswagen, estos objetivos están respaldados por una adecuada planificación de la cartera. Pero usted puede responder a la demanda cambiante del mercado con sus nuevos motores de combustión. La compañía presenta aquí una nueva cartera que incluye nuevas versiones del Golf, Passat y Tiguan con híbridos que pueden recorrer más de 100 kilómetros de forma puramente eléctrica. Pero los vehículos eléctricos a tiempo parcial son claramente una “tecnología de transición”.

Cuando se le preguntó si actualmente había una “crisis de movilidad eléctrica” ​​en Volkswagen, Schäfer respondió: “No, los pedidos entrantes se estabilizaron en el primer trimestre y las ventas globales de vehículos de batería del grupo cayeron un tres por ciento a 136.400 unidades, pero” los pedidos entrantes El volumen de ventas en Europa Occidental aumentó un 154 por ciento, hasta unas 160 mil unidades.