Respuesta a la iniciativa de Macron: el Consejo Federal de Padres sobre los códigos de vestimenta escolar

El presidente francés Macron propone llevar uniforme en las escuelas, evitando también las togas islámicas. El Consejo Federal de Padres también podría prever un código de vestimenta vinculante. Sin embargo, aquí la atención se centra más en prohibir el aspecto desordenado.

El Consejo Federal de Padres ha pedido un código de vestimenta en las escuelas. “Recomendamos que las escuelas lleguen a un consenso sobre un código de vestimenta”, dijo Christiane Gotti, presidenta del Consejo Federal de Padres, a los periódicos afiliados al grupo mediático Funke. “Esta unanimidad también debe incluirse en las normas internas”. Agregó que la violación tiene consecuencias. “Entonces puedes enviar a los estudiantes a casa y decirles que se vistan apropiadamente”. La mayoría de las veces se trata de “ropa que no le queda bien, sucia, rota o reveladora”.

Al mismo tiempo, Gotti enfatizó que es difícil hacer cumplir el código de vestimenta general en las escuelas del sistema federal. El trasfondo es el impulso del presidente francés Emmanuel Macron por los uniformes escolares. La polémica estalló en Francia porque, según las autoridades, las escolares llevan cada vez más la llamada abaya. Se trata de túnicas hasta los tobillos que tradicionalmente usan las mujeres en los países musulmanes.

Sin embargo, el Consejo Federal de Padres no mencionó este aspecto. “Las mamás en particular ven una ventaja en la ropa escolar. ¿Estás harta de las discusiones matutinas sobre qué ponerte?”, dijo Gotti. “Para ellos, las reglas fijas a menudo facilitan la vida cotidiana. Por eso hay muchos padres que quieren ropa uniforme, incluso uniformes escolares”. Por otro lado, los padres también tendrán motivos para rechazar firmemente muchas de las reglas, que han sido moldeadas por sus propias experiencias, “especialmente si fueron obligados a usar cierta ropa cuando eran niños”.

Asociación de Maestros Contra las Reglas

La Asociación Alemana de Profesores rechaza reglas inmutables. “Debido a nuestra historia, en Alemania avanzamos de manera diferente hacia la libertad, la autodeterminación y la madurez. Es difícil encontrar una fórmula que determine el largo de la camiseta. Luego el número aumentó a centímetros”, dijo el presidente de la asociación. Periódicos Stephen Doyle. El hecho de que la ropa sea cada vez más informal y menos formal “es una tendencia en toda la sociedad”. Pero también lo tiene claro: “La escuela no es una playa, ni un club”.

La VBE considera que los uniformes escolares y la vestimenta estándar constituyen una violación del derecho de los padres y de los niños a la autodeterminación. Sobre todo, el uniforme no previene la injusticia social. Al fin y al cabo, el mérito de los padres también se puede demostrar sin ropa, por ejemplo con un estuche u otros objetos, dice el vicepresidente de VBE, Tommy Nikoff. Además, con la introducción de uniformes escolares se reforzarán los viejos modelos a seguir y se reforzarán las diferencias de género. “No todos los estudiantes usan vestidos, y no todos los estudiantes usan camisas y pantalones. Esto no hace justicia a la diversidad que se puede encontrar en nuestra sociedad y, por lo tanto, también en las escuelas. Además, las familias financieramente vulnerables no deberían cargar con comprarlo se convierte.”