Resultado tras visitar el Oktoberfest de Múnich: Verena Kirth queda eliminada del torneo

El Oktoberfest es a veces animado y alegre: los visitantes suelen tumbarse después del Oktoberfest y luego llega la gripe del Oktoberfest. Las celebridades también pueden verse afectadas, a veces incluso antes de que finalice el Oktoberfest.

“Desafortunadamente, la gripe del Oktoberfest realmente me afectó y estoy acostada en la cama enferma, usando un pijama de Hello Kitty, pero sin delantal”, le dice Verena Kerth a AZ Now. El hombre de 42 años celebró el primer fin de semana del Oktoberfest con su prometido Mark Terenzi y estuvo en el Oktoberfest el sábado y el domingo. También volvieron a pasar por el Oktoberfest durante la semana. Quizás demasiado para el cuerpo del locutor, que ahora se encontraba sumiso y acostado.

Verena Kerth está actualmente tumbada, atrapada con la gripe del Oktoberfest.

Verena Kirth: Retirarse del Oktoberfest por el momento – Mark Terenzi reacciona con cariño

Kirth ahora se ve obligado a “retirarse” del Oktoberfest: “A mí, como verdadero hijo de Múnich, casi me rompe el corazón no poder ir a la Theresienwiese. Tuve que cancelar muchos eventos”. Tuvo que faltar a varios eventos del Oktoberfest.

Al fin y al cabo, el prometido de Kerth, Mark Terenzi, cuida con mucho cariño al enfermo de 42 años. “Bebo té y dejo que Mark me cuide”, dice. Ya le había conseguido todos los medicamentos para el resfriado en la farmacia. “Gracias a Dios todavía no he infectado a Mark”.

Verena Kerth y Mark Terenzi: prohibición del alcohol el primer día del Oktoberfest

El primer día del Oktoberfest, cuando Verena Kirth y Mark Terenzi celebraron juntos en el bar del Oktoberfest de Käfer, la pareja se abstuvo por completo de beber alcohol. Los dos se prohibieron beber alcohol y se limitaron a beber agua el día del grifo. Después de que recientemente surgieran una serie de titulares escandalosos sobre la pareja, incluidas acusaciones de una paliza después de una noche de bebida y una operación policial en un hotel de Hamburgo, los dos quisieron tomarse las cosas un poco más tranquilas al comienzo del Oktoberfest. Se ha dicho que se quiere aprender de los errores, trabajar para mejorar la relación y sacar conclusiones de ellos.

Sin embargo, ahora ha contraído la gripe del Oktoberfest. Kerth dice que está escuchando las señales de advertencia de su cuerpo, pero también quiere ponerse en forma rápidamente para poder ir al Oktoberfest al menos unas cuantas veces. El próximo martes, ella y Mark están invitados a un evento organizado por las estrellas de la música folk Marianne y Michael en “Bratwurst”. ¿El presentador volverá a estar sano para entonces? Estoy a la espera…