Resultados e informe de WWE Friday Night SmackDown #1179 desde Hershey, Pensilvania, EE. UU. el 25/02/2022 (incluye videos y votos)

WWE Viernes Noche SmackDown #1179

Lugar: Smoothie King Center en Hershey, Pensilvania, EE. UU.

Emitido por primera vez en los EE. UU.: 25 de febrero de 2022

Espectadores: 8484

Antes del espectáculo, nos dijeron a través de las redes sociales que el combate Campeón contra Campeón entre Brock Lesnar y Roman Reigns en Wrestlemania conduciría a una unificación entre la WWE y el Campeonato Universal de la WWE. De eso se trata exactamente el video promocional introductorio, antes de que los comentaristas Michael Cole y Pat McAfee de Hershey Pennsylvania nos saluden.

Michael Cole ahora está en el ring y anuncia a Ronda Rousey, quien llega directo al ring. Ronda Rousey subió por primera vez al ring de la WWE hace tres años. Cole quiere saber qué trajo de vuelta a Ronda Rousey. Ella dice que cuando supo que su bebé estaba por nacer, estaba entrenando para cuando regresara para ganar el Royal Rumble. El gran objetivo de Rossi es también ser la primera mujer en obligar a Charlotte Flair a rendirse. Aquí hay un resumen de la lucha por equipos en Elimination Chamber donde Ronda Rousey fue derrotada contra Flair. Luego viene Charlotte Flair. Mencionó que sintió pena por Rhonda cuando le ataron la mano a la espalda. En Wrestlemania, tocarás a Ronda y al mismo tiempo la enviarás al próximo descanso de los niños. Luego de eso, entra Sonya Deville y ataca a Rossi. Rossi escapa del ataque, pero no logra dar un puñetazo ella misma.

Antes de la pausa comercial, Kofi Kingston y Big E ven detrás de escena un arrastre de cuatro vías y se enteran de que tendrán un partido contra Los Lotharios en la “próxima etapa”.

Después de la pausa comercial, vemos a Adam Pierce y Sonya Deville viendo las escenas antes del anuncio. Pierce no está contento con nada, luego programa un partido entre Sonya Deville y Ronda Rousey la próxima semana.

De vuelta en el pasillo, Los Lotharios se dirigieron al ring. Aquí es donde entra Los Lotharios Kiss Cam. Vienen Kofi Kingston y Big E, pero no a pie. En cambio, el cumpleañero de Big E lleva a los dos al ring con el cuarteto.

1. partido

combate por equipos

Kofi Kingston & Big E derrotaron a Los Lotharios a través de un pin de ángel de Big E después de la medianoche.

Hora del partido: 10:25

Poco antes del final del partido, Big E acosó a Humberto por atropellarlo con su cuatrimoto.

Detrás de escena, vemos a Sheamus y Ridge Holland acusar a Kofi y Big E. Los antiguos miembros de New Day son indiferentes y simplemente conducen quads.

Sam Roberts celebra su regreso a la WWE entrevistando a los Campeones de Parejas de SmackDown The Usos. Dicen que Lesnar se perderá en Wrestlemania tal como lo hicieron los Viking Raiders. Esto arroja a los asaltantes vikingos a la escena. La tormenta final está en el horizonte, atacando a los Usos y dejando en claro que continuarán su búsqueda por los Campeonatos de Parejas de SmackDown.

Sarah Schreiber ahora ve a “The Protector” Xia Lee, quien la presenta a SmackDown en Ring por primera vez hoy.

2. partido

partido de individuales

Xia Li derrotó a Natalia con un pin después de una patada con el talón giratorio.

Tiempo de partido: 3:58

In Progressive Match Flow sigue la revisión del partido del Campeonato Intercontinental de la semana pasada. Luego viene el ahora nuevo Campeón Intercontinental Sami Zayn al ring. Su título ganador se celebra ampliamente y con razón. Después de todo, fue víctima de una gran conspiración. Zane parece sospechar de la trama, pero pronto llega a la conclusión de que, después de todo, estaba allí. Simplemente demostró ser demasiado resistente para sacarlo de la pista. Le dará a Shinsuke Nakamura otra oportunidad por el título, pero Nakamura todavía está ocupado recuperándose de su rodilla lesionada. También está lista para defender su título contra cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para hacerlo. Luego, la estrella de Jackass Forever, Johnny Knoxville, sale y lanza el desafío. A Zayn no le cae nada bien y vuelve a afirmar que Knoxville no tiene cabida en el ring. Knoxville continúa cuestionando la existencia del personal de Sami Zayn. Ambos hombres dejan caer sus micrófonos y se quedan mirando. Cuando Zane parece estar saliendo del ring, se vuelve para atacar a Knoxville. Knoxville conecta dos patadas de patadas de Helova.

Sami Zayn ahora está tras bambalinas con Adam Pierce y ahora se disculpa por lo sucedido. Ricochet interrumpe a los dos y exige un combate por el Campeonato Intercontinental, que Pierce prometió directamente la próxima semana.

De vuelta en la arena, Sasha Banks se dirige al ring para el próximo combate. Naomi se une a la cabina de comentaristas para ver el partido.

3. partido

partido de individuales

Sasha Banks derrotó a Schutze por sumisión tras declaración de Banks.

Tiempo de partido: 2:11

Después del combate, Naomi entra al ring con un micrófono y anuncia brevemente el regreso del Team BAD. No menos de 2/3 de ellos son donde ella y Sasha Banks pusieron su mirada en el Campeonato de Parejas de Mujeres.

Madcap Moss y Happy Corbin están ahora en el área de entrevistas. Marcado por su combate en Elimination Chamber, Moss no estaba tan “feliz” como Corbin. El Alabama Slam, con el que Moss aterrizó de cabeza, también se menciona aquí. Corbin dice que Moss tiene el cuello más fuerte de la WWE. También afirma que McIntyre se ocupará de él hoy. Luego es desviado de regreso al pasillo donde Drew McIntyre realmente celebra su entrada.

Incluso antes de que comenzara el partido, Corbin tomó la palabra. McIntyre vs Corbin es un combate de WrestleMania. Drew le pregunta si está seguro de que está siendo humillado aquí en Hershey, Pensilvania. Desafía a Corbin Moss a mostrar lo genial que es y Moss entra al ring. Dos ataques a McIntyre antes del inicio del encuentro. En lugar de Corbyn, Moss tiene que irse.

4. partido

partido de individuales

Drew McIntyre derrotó a Madcap Moss (con Said Corbin) a través de un pin más allá de Claymore.

Hora del partido: 7:17

Ronda Rousey tras bambalinas para la entrevista. Comentarios sobre su partido contra Deville la próxima semana. Ella es breve y deja en claro que Sonya notará lo que sucede cuando una de las figuras de autoridad se pasa de la raya.

Ahora es el turno del jefe de la tribu. Roman Reigns, acompañado de The Usos y Paul Heyman, se dirige al ring para firmar el gran trato con Brock Lesnar. Reigns toma la palabra y relaja la melodía habitual al principio. Paul Heyman también insiste en hablar. Señala que Reigns vs. Lesnar es el mejor combate de WrestleMania de todos los tiempos. Más grande que, digamos, The Rock vs. “Stone Cold” Steve Austin. También hay guardias de seguridad en el ring que, según Heyman, están allí para proteger a Lesnar de su impulsividad y sus votos. Las damas y los caballeros son valientes. Con estas palabras, Heyman se despide de la pausa comercial. Después del descanso, Lesnar ahora también está fuera. Brooke toma un micrófono y se presenta al estilo de Paul Heyman. Luego dice que necesita controlarse porque es demasiado impulsivo y si Roman piensa por un segundo que estas “marcas de deslizamiento” de los guardias de seguridad evitarán que salte sobre la mesa y patee los pasos de todos, está equivocado. Lo único que lo detiene es él mismo y este contrato. Brock firmará ese contrato, y en WrestleMania pateará a Roman y Hyman y le pagarán por ello. De hecho, Roman se balancea un poco y empuja la mesa con una mano. Esto parece haber llamado la atención de Brock. Brock firma el contrato y se lo lanza a Roman. Heyman estaba cansado de faltarle el respeto a Brock y le dijo a Brock que iba a perder el título de la WWE en el Madison Square Garden. Roman obtiene un bolígrafo de Heyman y firma el contrato, luego obtiene un micrófono de Heyman. Roman le dice a Brock que debería estar confundido porque el título que tiene Brock es en realidad un título romano que Brock no conoce. Brooke no tiene ninguna posibilidad porque este es el anillo de Roman y el cinturón de Roman y el show de Roman y el fotógrafo de Roman. El equipo de comentaristas trabaja tanto para Reigns como para la seguridad. Mientras Reigns y compañía huyen al teatro, Lesnar desmantela a los guardias de seguridad. Con estas imágenes, The Today Show sale del aire.

