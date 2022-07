Resultados e informe de WWE Friday Night SmackDown #1201 desde Atlanta, Georgia, EE. UU. el 29/07/2022 (incluye votaciones y videos)

¿Qué puntuación le darías a esta oferta? 1 (muy bueno) (32%, 24 votos)

WWE Viernes Noche SmackDown #1201

Ubicación: State Farm Arena en Atlanta, Georgia

Fecha: 29 de julio de 2022

Espectadores: unos 9.200.000 espectadores

Michael Cole nos da la bienvenida a la edición de esta noche de SmackDown. Los británicos Drew McIntyre y Sheamus abren los combates de hoy. Sheamus ataca al escocés antes de que suene el timbre.

1. Partido

Old Fashioned Donnybrook Street Fight Shillelagh Singles Match

Drew McIntyre vence a Sheamus inmovilizándolo después de una patada Claymore.

Hora del partido: 25:32

Se utilizaron varios elementos durante todo el partido, incluidos ‘shellage’, sillas y barriles.

– Después de 14 minutos, Ridge Holland subió al ring y atacó a McIntyre. Después de un intento fallido de pin, Holland continuó el ataque, pero McIntyre lo tiró a través de una mesa.

Aproximadamente 21 minutos después, “ese hijo de Butch” (para citar a Pat McAfee) saltó de unos barriles a McIntyre y, por lo tanto, también entró en la pelea. Se despidió con el gigante “Shillelagh” y Claymore Kick.

– McIntyre logró despejar patada y ruido blanco de Brugge.

Drew McIntyre ocupó el primer lugar. 1 competidor en “Choque en el Castillo”. Le da una entrevista a Kayla Braxton, quien lo felicita. El escocés primero agradece a la ruidosa multitud antes de revelar que él es quien le quitará el título al campeón a tiempo parcial. De repente es atacado por la espalda por Theory, quien golpea a McIntyre con Money in the Bank. McIntyre había prometido que sería su oponente.

Se muestra a Corbin detrás de la mesa de comentaristas con un boleto y un cartel de “Perdedor” con la cara de McAfee. Se sienta detrás de los comentaristas antes de que comience el anuncio.

Incluso después del comercial, Corbin continúa burlándose de los comentaristas antes de que echemos un vistazo al pin de Riddle en Reigns en RAW. También se muestra el ataque de Rollins después del combate, con Riddle tan gravemente herido que no pudo competir en SummerSlam. Mientras tanto, Michael Cole exige seguridad para Corbin, mientras que McAfee apenas puede contenerse.

Revisión de la cartelera de SummerSlam mañana. Adam Pearce luego intenta resolver la situación, pero Corbin salta la barrera y patea a McAfee en la ingle. Lleva a Corbyn al backstage.

La teoría es entrevistada tras bambalinas. Dice que está cansado de ser tratado como un saco de boxeo. Es dos veces futuro campeón de EE. UU. y el último ganador de Money in the Bank. Mañana será el nuevo Campeón WWE indiscutible. Es interceptado por Paul Heyman quien claramente tiene algo que decirle.

McAfee aún se está recuperando en la mesa de comentaristas mientras Schutzie espera a su oponente. El segundo partido puede comenzar por la noche.

2. partido

partido de individuales

Schutzi derrota a Alia inmovilizándolo después de que nunca se despierta.

Hora del partido: 03:19

– Alia estaba programada para enfrentar a Lacey Evans, pero según Michael Cole, no obtuvo autorización médica.

Pat McAfee una vez más dio una gran actuación en el micrófono.

La escena fuera de pantalla nos muestra a Sonya Deville y Ronda Rousey. Deville reprendió a la multitud antes de que Rousey pudiera sacarla del ring.

Liv Morgan y Ronda Rousey tomándose fotos para el partido de mañana. Natalia le dice a Morgan que disfrute de su último día con el título. Deville, Natalya y Morgan discuten más mientras Rousey sale para una promoción en el ring. Shotzi no quería renunciar al micrófono, por lo que Rousey la sacó del ring. Por lo general, está disgustada con todos los demás luchadores y también insulta a alguien en la audiencia. Ella le dijo a Morgan que viniera al ring. Tal vez este anuncio necesita tomar una decisión, pero luego se apaga. Los dos parecen estar formando equipo ahora, con Adam Pierce estableciendo su próximo combate en el comercial…

3. partido

combate por equipos

Ronda Rousey y Liv Morgan derrotan a Sonya Deville y Natalya al capitular ante Deville en el tobillo de Ronda Rousey.

Hora del partido: 11:33

– Morgan y su rival no mostraron un buen trabajo en equipo y continuaron revelando tensiones (lógicas). Morgan rechazó la tarjeta por minutos e intentó ganar el partido por su cuenta.

Un resumen de la controvertida victoria de Usos sobre las ganancias callejeras se muestra en Money in the Bank. Las ganancias callejeras llegan al ring. Después del cortejo, ossus se los queda. Entonces es hora de “Doble J”, Jeff Jarrett. Y tiene algo que decir. Se toma muy en serio su trabajo como árbitro invitado. La familia Usos tiene algunas preguntas sobre las reglas, y los dos equipos finalmente se preguntan qué podría conducir a la descalificación. Angelo Dawkins se perdió un poco el cartel de “queremos humo”. Jarrett ni siquiera está tratando de suavizar las cosas, diciendo que solo tiene un trabajo: contar hasta tres. Después de algunas palabras más, hay una pelea entre los dos equipos. Usos golpea accidentalmente a Jarrett con una súper patada. Las ganancias callejeras sacan a Usos del ring y terminan victoriosos mientras Double J mira a Usos con escepticismo. ¿Afectará esto a la imparcialidad del fallo de mañana?

Match Flo: una mirada retrospectiva a los enfrentamientos de Viking Raiders y el nuevo día.

Sin embargo, antes del partido, hay “finalmente” el número máximo de modelos masculinos. Además de Maxxine, también apareció Max Dupri, quien posiblemente aún esté buscando modelos.

4. partido

combate por equipos

The New Vicious Viking Raiders (Erik & Ivar) derrotaron a The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) mediante el pin de Ivar sobre Kingston después de un doble powerbomb.

Hora del partido: 09:12

Después del partido, los Raiders tomaron su escudo y su silla de metal y regresaron al ring. Woods defiende a su indefenso compañero y recibe un golpe del escudo de Eric. Kingston es expulsado del ring, mientras que Ivar trabaja en el pie de Wood con la silla. Atrapados en una silla, ambos asaltantes golpearon el pie con sus escudos.

Paul Heyman está en el ring después del anuncio. Está ganando la pelea por el título mañana y prometiendo que el último hombre en pie mañana será Roman Reigns, derribando a Lesnar de una vez por todas. Pero entonces, ¡el monstruo está ahí! Suena la música de Lesnar, sonriendo, entrando al ring. Hyman está completamente atónito. Los fuegos artificiales de Lesnar estallaron esta vez cuando Lesnar persiguió al ring. McAfee se convierte en el mayor fan de Lesnar, a quien Heyman le entrega el micrófono. Pero Lesnar no lo atrapa y quiere atacar a Heyman. Pero la teoría fue atacada desde atrás, con poco éxito. Mostrado por Lesnar en la entrada “Suplex City, Bitch” (cita de McAfee). La teoría retrocede, completa en una patada Claymore de McIntyre. Lesnar y el escocés se sonríen, la teoría no se mueve y los nervios de Heyman están destrozados. Este SmackDown termina, ¡nos vemos mañana en SummerSlam!

Gotas:

