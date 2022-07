Cora Schumacher se aleja de la comida para perros: Schlick-Chek en ‘Top Dog Alemania’ | entretenimiento

Hay imágenes que no te puedes quitar de la cabeza…

RTL está sacando a los perros de la televisión, y con ellos a sus amantes y profesores famosos. En el programa de celebridades “Top Dog Germany – The Best Dog in Germany”, Star-Wauwaus mostró el viernes por la noche lo que podían hacer en disciplinas como correr, nadar y jugar al billar de pelotas.

Sin embargo, el supervisor Jan Koppen, de 39 años, no había traído a su perro y bromeaba tanto que uno pensaría que ya se estaba preparando para su nuevo trabajo. Anfitrión de “Jungle Camp” Sugiere: “Ya está reservado todo el año. Creo que estará en Who Bite This Thing la próxima semana, ¡y está deseando que llegue la ‘gran mierda’!”.

Dado que el perro ganador de la suerte no puede ir al criador de perros chapado en oro al final, sino que tiene que donar a una buena causa, los corredores prometieron no cantar demasiado sobre la correcta implementación de los desafíos.

Echa un vistazo a las celebridades y sus perros: los psíquicos Jan Coppen (izquierda), Laura Wentura y Frank Bushman Foto: RTL + / Markus Hertrich

Cora Schumacher está causando un susto sucio

podría haberlo intentado La estrella de telerrealidad Cora Schumacher (45) para relevar a su perro de una tarea u otra.

En la Lick Station, los perros deben lamer una pasta de golosinas, debajo de la cual aparece un código numérico. Jenny, la perra Polonka Cora (8), no quedó impresionada por la delicadeza que se ofrecía y tuvo cuidado de no tocar la masa del disco. El moderador Frank Bushman, de 57 años, se sorprendió: “¡Se dijo que había manchado algo muy especial!”

Pero después de un corto tiempo, ¡incluso los psíquicos se quedaron sin palabras! La señora Schumacher parecía querer tomar el problema en sus propias manos, o mejor dicho, llevárselo a la boca: sin más, se agachó frente al tablero y lamió fielmente la pasta para dejar al descubierto la cuchilla. Bushman se horrorizó y gritó: “No. No. ¿Qué es eso?”.

La lengua sale y lamió! Korra está tratando de lamer un código numérico Foto: RTL/Marcus Hertrich

Jan Coben se divirtió mucho: “Eso fue pasta de canguro”. Su compañero de clase todavía no podía creerlo: “¡El hecho de que ahora esté sentada en un programa de televisión y lamiendo masa de canguro!”

Incluso mientras la actuación de Jenny continuaba, Bushman no se calmó y volvió a comentar con asombro: “No puedo superar esta delicia”.

Al final, Cora y Jenny aceptaron el desafío: Schumacher incluso le metió las sobras en la nariz y le preguntó a su perro: “Ahora puedes lamer la pasta de mi nariz”.

No le gustó la comida para perros: “Realmente puedo entender a Jenny. Las cosas son simplemente asquerosas”. lamiendo el centro yo mismo. ¿Por qué?

Cora Schumacher hace todo lo posible por su perro. La presentadora Laura Wontura, sus colegas y espectadores no pudieron evitar admirar Foto: RTL/Marcus Hertrich

Korra no creía que su trabajo fuera malo: “Bueno, Dios mío. Hice mi shlikki una vez. Uno para todos y todos para uno. Ella también podría haberlo probado”.

Sin embargo, los psíquicos no pudieron olvidar el shock de Schleck. Ya habían visto Scandalnodel de Schumacher en sus mentes en el anuncio de salchichas. Coppen remó: “¿Sabes quién es el nuevo testimonio de Rogenwalder?” “Buschi” Buschmann todavía lucha con escenas pasadas: “Nunca más me quitaré estas imágenes de la cabeza. ¡Es una locura!”.

Evi Dingebacher-Stehle gana Happy

Por supuesto, todavía había un ganador al final de la noche. La esquiadora de fondo Evi Dingebacher-Stehle (41 años) logró competir con Magyar Vizsla “Happy” (un año y medio) contra otras celebridades como la estrella del pop Stephanie Hertel (43), la cantante pop Anna Maria Zimmermann (33) , bailarín Detlef “D!” Soost (52), la actriz Janine Konzi (48), la cantante Loona (47) y el actor Jimi Blue Ochsenknecht (30) y sus amigos de cuatro patas son los reyes.

Obtuvo 48.750 euros (redondeados a 50.000 euros por RTL), que irán a parar a una organización de perros callejeros griegos.