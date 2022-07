Sálvame: Michaela Shavrath agradece a Jungle Camp

Han pasado 14 años desde que Michaela Shavrath se mudó a RTL Jungle Camp. Todavía no se arrepiente de su participación en el look como ahora revela en una entrevista. Por otro lado, ya no le gusta que le pregunten sobre su carrera anterior en el porno.

Eran la actriz Julia Biedermann, el pop-cool Bata Ilek o el ex jugador de fútbol Ek Emil: estos son solo algunos de sus compañeros de campamento con los que Michaela Shavrath coprotagonizó en 2008 “I’m a Star – Get Me Out of Here! ” Compite por la corona de la selva. Al final no ocupó el trono, sino que se la llevó el cantante Ross Anthony. Pero al menos Shavrath alcanzó el segundo lugar.

En 2008 me mudé al campamento forestal. (Foto: RTL)

Sin embargo, probablemente esta no sea la razón principal por la que sigue agradecida por su participación en el programa RTL, como ahora lo demuestra una entrevista con “Süddeutsche Zeitung”. El tema principal de conversación es el dinero. Por lo tanto, Shivrath admite no solo que estaba completamente arruinado unos años después del cambio de milenio, sino también: “Mi salvación financiera fue el campamento de la jungla”.

Shavrath explica: “No estoy aquí para encontrarme a mí mismo o ser uno con la naturaleza. Siempre me río cuando lo escucho. Si quiero acampar, me voy de vacaciones. Pero no solo con extraños. Una persona con 28 cámaras”.

“completa tontería”

Por supuesto, todavía no se le permitía hablar sobre sus altos honorarios en ese momento, dijo la mujer de 51 años. “Pero fue suficiente para volver a ponernos de pie”.

Ha dejado atrás su pasado pornográfico durante mucho tiempo. (Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb)

Shavrath está menos feliz cuando su pasado pornográfico sale a la luz en la entrevista. Ella explica: “Estoy cansada de las preguntas en esta dirección. Ya las he respondido todas, no solo una vez”, y agrega: “Es una tontería que te reduzcan a dos años de tu vida. No lo permitiré. más.”

La ex enfermera pediátrica ha trabajado en la industria del thriller desde 1997. Entre 1999 y 2001 participó en una serie de películas pornográficas bajo el seudónimo de Gina Wild y se convirtió en una de las actrices alemanas más famosas del género.

“Algunos lo llamarían estúpido”

Shavrath explica que está “muy orgullosa” de que la gente ya no piense en su pasado porno ante todo. “Pero ha sido un camino largo y duro”, dice y asegura, “no gano nada de mi pasado, ni un centavo. Con mi salida, renuncié a todos los derechos”.

Ella tampoco se arrepintió, aunque en la era de Internet definitivamente todavía puede ganar dinero con su viejo porno, dice Shavrath. “Creo que es hipócrita no querer tener nada que ver con eso y, por otro lado, llenarse los bolsillos con eso. Algunos pueden llamarlo estúpido, pero eso es lo que pienso”.

Shavrath tampoco parece contar con esos ingresos. Hoy se gana la vida como moderadora, dobladora y actriz, entre otros, principalmente en el teatro. En cuanto a su situación económica, explica: “Mientras tanto, puedo rechazar trabajos que no me ayudan. Hace diez años esto hubiera sido inimaginable. Habría dejado todo por un trabajo, incluida mi vida privada”. Por cierto, después de dos matrimonios fallidos, fue devuelta felizmente desde 2013 al fotógrafo Carlos Antonio.