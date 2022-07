Oliver Bucher ofrece entradas caras para los Rolling Stones

dividir, rasgar

Oliver Pocher celebra en la fiesta de los Rolling Stones | © Instagram / Oliver Pocher

Oliver Bucher es uno de los afortunados que logró conseguir una entrada para un concierto de los Rolling Stones en Alemania. Pero en esta noche especial, tuvo que gastar mucho dinero. Ahora ha frotado a sus fanáticos debajo de sus narices en Instagram.

Gelsenkirchen – Los Rolling Stones celebran su 60 cumpleaños. Los británicos están tomando este aniversario como una oportunidad para volver a salir de gira. Los Rolling Stones actuarán en Gelsenkirchen el 27 de julio de 2022. Es uno de los tres conciertos en Alemania. Y Oliver Bucher, de 44 años, tampoco quiere perderse eso.

Oliver Bucher comparte ideas del concierto en Instagram

En su historia de Instagram, lleva a sus fanáticos a una actuación. Algunos videos muestran al comediante bailando canciones como “(I Can’t Get No) Satisfaction” o “Let’s Spend the Night Together”. Oliver Bucher parece ser un verdadero fanático: incluso viste la camiseta oficial de la banda.

“Leyenda”, se entusiasmó el hombre de 44 años sobre Mick Jagger. Pero también está entusiasmado con Keith Richards y Ron Wood. Bueno, ¡el precio de la entrada al menos valió la pena! Al final, Oliver Bucher también tiene su entrada para el concierto en la cámara.

Un boleto de los Rolling Stones tiene un precio de orgullo

Probablemente una de las mejores entradas: El “Diamond Hole” está muy cerca del escenario. Pero esto también tiene un precio. El cómico tuvo que retirar 796,50€, como demuestra la tarjeta. Los billetes en movimiento que dejó lloviendo en el fondo demuestran que Oliver Bucher quiere llamar la atención de sus fanáticos sobre esta orgullosa suma.

Últimamente, el comediante ha estado en los titulares por una razón diferente. su esposa Una princesa se quejó del carácter de Oliver BucherT: “Cuanto más gordo estás, más te quitas la ropa”. fuente usada: Instagram/Oliver Bucher