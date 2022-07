Las estrellas de “50667 Colonia” se enamoraron del grupo: Teardrop Wedding Live on TV | entretenimiento

¡Gran ambiente el jueves por la noche en RTL2!

El guionista no pudo haber hecho más que romance esta historia de amor: de hecho, en la telenovela diaria “Köln 50667”, los actores Carolina “Caro” Noeding, ahora Peukmann (31) y Daniel Peukmann (35) se conocieron por primera vez y protagonizaron allí la dramática pareja Jule y Marc – hasta ahora ambos dijeron que sí en la vida real, y eso es en vivo en la televisión.

Boda de ensueño en Mallorca: Daniel besa suavemente la mano de Caro Foto: Mark Bremer/RTLZWEI

El destino los unió

Sin embargo, el camino hacia una boda romántica en Mallorca no fue fácil. Al principio, Caro no estaba nada entusiasmada con su nueva compañera de equipo: “Lo siento, cariño, no jugaste bien. Solo estaba enojado. ¿Por qué te la llevaste? “En particular, se entendían mejor. , pero solo a nivel amistoso. Si bien ya eran una pareja casada en la serie y se casaron dos veces, solo funcionaron después de un trágico golpe del destino.

Poco después de su aparición en Mallorca, Caro (Miss Alemania 2013) recibió una impactante noticia de parte de su querido amigo Daniel: su padre había fallecido. “Estaba completamente fuera de la vida. Mi padre nunca había estado enfermo antes. Y era demasiado pronto: nos fuimos a los 64. La ex estrella de Ballerman, Lorenz Bovel (43), era su roca en ese momento, voló y no lo hizo. “, dijo Daniel, llorando. Nunca se separa de su lado. Para Daniel, el momento en que se dio cuenta de que había encontrado a la mujer de su vida: “Ese fue el punto en el que me di cuenta de que eran más que amigos, porque no lo sabía como que. Hoy Daniel está seguro de que el difunto padre Ulrich jugó el papel del destino: “Es el último regalo que me dio mi padre”.

Si bien la boda de los personajes de “Cologne 50667”, Julie y Mark, terminó con horror (ambos fueron filmados), los dos actores esperaban una boda perfecta en la vida real.

ruptura antes del matrimonio

Pero poco antes del gran día, la siguiente mala noticia esperaba a la pareja de enamorados. No solo se canceló la codiciada ubicación en Mallorca poco antes de la boda, sino que un perro común y corriente de repente se enfermó gravemente. Demasiado para Caro, que temía por la vida del amigo de cuatro patas. Experimentó un colapso: “Estuve realmente a punto de acostarme, mirar la pared y llorar”. Daniel se metió en todo aquello a lo que no quería renunciar en la boda con la que soñaba: ‘No es solo un programa de televisión puro. ¡Esta es nuestra boda! “

Sin más preámbulos, pudo reservar el Castillo de San Carlos en el puerto de Palma, donde el equipo de cámara RTL2 pudo instalar el equipo el jueves por la noche, mientras el perro luchaba por sobrevivir.

Final feliz después de una boda de llanto

Los moderadores Alexandra Bechtel, de 49 años, y Eric Schroth, de 32, manejaron durante la noche, causando muchos ojos húmedos. La presidenta de la boda argentina, Ximena Paula Barbano, también resistió las lágrimas y habló en alemán y español, porque Caro es mitad peruana. Ella estaba segura: “Hoy será muy conmovedor”.

Y el difunto padre de Daniel también recordó: “Pero hoy también saludo a la gente que solo puedes ver si cierras los ojos”. Con su vestido blanco de ensueño, Karo caminó hacia el altar de la mano de su padre con la canción “Circle of Life”. , y poco después brillaron en los recién casados ​​las primeras lágrimas de emoción, que no debieron secarse hasta el sí a las 22.19 horas. Final feliz para la pareja de novios después de un momento difícil. ¡Decimos “Felicidades”!