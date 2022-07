AEW anuncia nuevo título Después de perder el título: Disbands Top Tag Team Matches confirmados para los próximos lanzamientos de AEW Dynamite y AEW Rampage

– Se ha insinuado durante mucho tiempo, ¡y ahora finalmente se ha anunciado! Hablamos de los títulos de AEW World Trios. Habrá un torneo en las próximas semanas y meses, y las finales están programadas para el AEW All Out PPV el 4 de septiembre. Mientras tanto, los viejos amigos pueden volver a trabajar juntos. En un clip de “AEW Dynamite” ayer, vimos lo que insinuaba el formato “Being The Elite” de YouTube: Adam Page y Young Bucks se conocieron en un clip donde Matt y Nick jugaron Happy Birthday “Hangman”. ¿La primera piedra angular de una de las posibles tríadas?

– Team Taz es historia, al menos en la conocida constelación. Mientras da un ascenso después de perder su título FTW en el programa de ayer, Ricky Starks es atacado por su ex compañero de equipo, el duro Hobbs. Queda por ver cómo continuará Team Taz y si el nuevo campeón de FTW jugará un papel más importante dentro del grupo.

Una vez más, All Elite Wrestling ha anunciado la hoja de ruta para los próximos shows en “Dynamite”. Así, Chris Jericho se convierte en el próximo contendiente al Campeón Mundial de AEW, Jon Moxley. La lucha por el título tendrá lugar en dos semanas en AEW Dynamite: Quake By The Lake.

Mientras tanto, para el AEW Rampage de mañana, el dúo confirmado Lee Moriarty vs Matt Sydal, Ethan Page vs Leon Reuven, Robbie Soho vs Anna Jay y Jay Lethal, Satnam Singh y Sunjay Dutt vs Orange Cassidy y Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta).

All Elite Wrestling “Rampage #51: Fight for the Fallen 2022” (Grabación: 27/07/2022)

Ubicación: DCU Arena en Worcester, Massachusetts, EE. UU.

Primera emisión: 29 de julio de 2022

Espectadores: alrededor de 6100

partido de individuales

Lee Moriarty contra Matt Sydal

partido de individuales

Ethan Page contra Leon Reuven

partido de individuales

Ruby Soho contra Anna Jay

6-Lucha por equipos de hombres

Jay Lethal, Satnam Singh, Sunjay Dutt contra Orange Cassidy y Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta)

– También para AEW Dynamite de la próxima semana, Christian Cage vs Matt Hardy y Thunder Storm (Thunder Rosa y Tony Storm) vs Dr. Brett Baker, DMD y Jamie Hayter confirmaron sus dos primeros combates.

Toda la lucha libre de élite “Dinamita # 148”

Lugar: Centro Schottenstein en Columbus, Ohio, EE. UU.

Primera emisión: 3 de agosto de 2022

combate por equipos

ThunderStorm (Thunder Rosa & Toni Storm) vs Dr. Brett Baker, DMD y Jimmy Hayter

partido de individuales

Christian Cage contra Matt Hardy

El espectáculo también ha sido anunciado:

* The Undisputed Elite Returns (Adam Cole, Kyle O’Reilly, Bobby Fish y Young Bucks).

