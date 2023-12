Error en “The Helen Fisher Show”: El director debería intervenir

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Armin Linder

En “The Helen Fisher Show”, la Reina del Pop cometió un error que no verías en la televisión. El director tiene que intervenir.

Munich – promedio 5,02 millones Los espectadores sintonizaron el 25 de diciembre. “El show de Helen Fisher” en ZDF. Fueron testigos de un espectáculo supuestamente impecable y con muchas sorpresas: Helen Fisher como Barbiea dúo con Beatrice Egli con playback, doblando a la protagonista y, y…

“The Helen Fisher Show” se grabó dos veces

Los televidentes vieron a Helen Fisher como muy humana, pero casi no había señales de ningún percance. Hay una buena razón para esto. El “Helen Fischer Show” se grabó dos veces en Düsseldorf los días 1 y 2 de diciembre. Este material luego fue televisado. Si Helen Fisher cometía un error una vez o un invitado arruinaba su actuación, se utilizaba la otra versión. Deben excluirse incluso los pequeños errores entre actuaciones.

Sin embargo, muchos espectadores en la sala filmaron la escena con sus teléfonos inteligentes. Entonces, si buscas en YouTube & Co., encontrarás muchas colecciones de grabaciones con fallas. Por ejemplo, Helen Fisher describe a la cantante de chismes Beth Ditto como una mujer “extraña y única”. Sólo un desliz entre muchos. Helen Fisher es sólo un ser humano, no una máquina de moderación. Improvisa con éxito a través de algunas adversidades.

Los videos de Hall muestran lo que no se ve en la televisión en “The Helen Fisher Show”.

Sin embargo, en algún momento incluso la mujer de 39 años llegó a sus límites, como muestra un vídeo de un espectador. Y no hay absolutamente nada que ella pueda hacer al respecto. La tecnología tiene la culpa. Según el vídeo, la bola flotante en la que bailaba antes sigue parada inútilmente en el escenario. Se puede escuchar a Helen Fisher decir: “Pensé que iba a subir”. “Oh, sí, también hay algunos”, dice. No está del todo claro si se refiere a los asistentes o a los restos del escenario.

Y luego se escucha la tendencia en la sala: “Sí, serán desmantelados rápidamente”, antes de que Helen Fisher rinda homenaje a los “hombres fuertes”. Pero no va rápido. Fisher tiene que improvisar. Pregunta al público si se encuentra bien y quien haya estado allí por primera vez está contento con la presencia animada. Luego continuó la pausa explicando: “En realidad, la televisión es muy diferente. Siempre tenemos que parar así. Y a mí también me gusta, cuando es tan suave dentro de ti, aquí, las emociones se acumulan y lloramos de felicidad. Pero Eso pasa a veces con estos descansos”….¿Cómo podría decirlo? Pero al final será genial”.

Helen Fisher domina con maestría situaciones difíciles

“Lo disfrutaréis todo tan bien, con tanta precisión el día 25, cómodamente en el sofá de vuestro salón. Y ahora creo que estamos listos. ¿Es así?”, prometió entre aplausos, al darse cuenta de que no lo estaba. “Aún no lo hemos intentado”. Sigue una pequeña charla con la audiencia, mientras ella saluda a uno de los que interrumpen. En algún momento, Helen Fisher ya no pudo pensar en nada y exigió respuestas: “¿Quizás nuestro director pueda iluminarnos a todos?”

Los invitados al salón (y los espectadores de YouTube) podrán ver lo que se ocultó a los espectadores de televisión en el “Helen Fisher Show”. © Captura de pantalla de YouTube

Él le está haciendo un favor. “Está por comenzar, todavía tenemos que preparar algo y luego será genial”, dice la voz en off. Helen Fisher continúa charlando rápidamente con el público: “Me encantaría ir a verlos. Pero el vestido es muy duro”. “No puedo respirar con esta cosa”. Ella responde a más acoso. Mientras tanto, , la directora pide “un pequeño momento”. Luego libera a Helen Fisher y puede anunciar la aparición de Claudia Couric (37 años). El público en la sala tuvo una experiencia ligeramente diferente a la de Helen Fisher, que no permite tales dificultades la descarrilaron. Al-Fatiha. ¿Sabías que había otra estrella de televisión con una barba distintiva entre el público? (flexible) Fuentes utilizadas: DPA, YouTube